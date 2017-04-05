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НовостиUbuntu Linux

Canonical полностью прекращает развитие Mir и Unity 8.

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Сегодня, Марк Шаттлворт на insights.ubuntu.com объявил о полном сворачивании разработки Unity 8 и дисплейного сервера Mir. Также говорится, что Ubuntu 18.04 LTS будет основан на GNOME и дисплейном сервере Wayland или стандартном X-Server. Также будет прекращена разработка Ubuntu Phone. Правда, стоит отметить, что компания Canonical не планирует останавливать разработку Ubuntu для IoT-устройств (интернет-вещей). Только теперь вместо Ubuntu Phone и Ubuntu Touch на базе click-пакетов, будет Ubuntu Personal на базе snap-приложений.

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Проверено: Shaman007 ()

5 апреля - космонавту не верю Ну наверное предсказуемо что с Mir у них затруднения, но unity-то зачем трогать? Как юзеру KDE, Gnome и XFCE мне кажется Unity, что бы там не говорили, тоже интересное и даже в чём-то удобное DE. Всего-то патчили гномовский софт и прикрутили compiz, неужто сейчас трудно и это тянуть?

YetAnotherUser ()

Также говорится, что Ubuntu 18.04 LTS будет основан на GNOME и дисплейном сервере Wayland или стандартном X-Server.

«One down, one to go
Just another bullet in the chamber» (ц)

tailgunner ★★★★★ ()

Ниасилили. Прогнулись под тренд от профессионалов из Red Hat.) И хорошо, меньше проблем с совместимостью будет. А то понаделают дисплейных серверов однодневок.

skywarp ()
Ubuntu Linux