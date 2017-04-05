Canonical полностью прекращает развитие Mir и Unity 8.

Сегодня, Марк Шаттлворт на insights.ubuntu.com объявил о полном сворачивании разработки Unity 8 и дисплейного сервера Mir. Также говорится, что Ubuntu 18.04 LTS будет основан на GNOME и дисплейном сервере Wayland или стандартном X-Server. Также будет прекращена разработка Ubuntu Phone. Правда, стоит отметить, что компания Canonical не планирует останавливать разработку Ubuntu для IoT-устройств (интернет-вещей). Только теперь вместо Ubuntu Phone и Ubuntu Touch на базе click-пакетов, будет Ubuntu Personal на базе snap-приложений.
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