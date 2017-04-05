Canonical полностью прекращает развитие Mir и Unity 8.

5 апреля - космонавту не верю Ну наверное предсказуемо что с Mir у них затруднения, но unity-то зачем трогать? Как юзеру KDE, Gnome и XFCE мне кажется Unity, что бы там не говорили, тоже интересное и даже в чём-то удобное DE. Всего-то патчили гномовский софт и прикрутили compiz, неужто сейчас трудно и это тянуть?