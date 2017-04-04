Вышла система программирования YAPLC

Вышла свободная система программирования ПЛК YAPLC.

Система представляет собой набор программ и бибилиотек со свободными лицензиями, которые позволяют создавать программное обеспечение ПЛК на базе микроконтроллеров.

Особенности YAPLC:

Прозрачность: компоненты системы являются свободным программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Для программирования используются пять языков стандарта IEC-61131-3, для расширения программ можно использовать Си.

В качестве формата обмена данными используется PLCopen XML.

Простота расширения: для добавления новой аппаратной платформы достаточно: создать проект среды выполнения, добавить туда общие файлы, написать BSP; для связывания со средой разработки достаточно: скопировать один из наборов целевых файлов, внести изменения в соответствии с возможностями аппаратной платформы (периферия описывается простым декларативным языком);



По состоянию на 4 апреля 2017 г. YAPLC включает следующие компоненты:

Beremiz - интегрированная среда разработки программных ПЛК на языках IEC-61131-3;

matiec - транслятор языков програмрования IEC-61131-3, генерирует программный ПЛК на Си;

GNU ARM Embedded Toolchain - легендарный набор инструментов разработчика на Си/Си++.

CanFestival - стек CanOpen;

FreeModbus - стек ModBus;

libopencm3 - библиотека драйверов периферии для микроконтроллеров с ядрами Cortex-Mх;

stm32flash - загрузчик для микрконтроллеров STM32;

YAPLC/RTE - минималистичная среда выполнения программмных ПЛК;

YAPLC/IDE - расширения для Beremiz, позволяющие создавать приложения YAPLC/RTE:

YaPySerial - динамическая библиотека для замены PySerial (замечено, что PySerial не всегда корректно определяет платформу).

В данный момент система YAPLC выходит на стадию открытого тестирования.

Текущий релиз системы предназначен для специалистов по АСУТП, желающих принять участие в тестировании системы и приборов на ее основе.

Авторы приглашают специалистов по АСУТП принять участие в этом увлекательном процессе.

>>> Подробности