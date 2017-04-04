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Вышла система программирования YAPLC

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Вышла свободная система программирования ПЛК YAPLC.

Система представляет собой набор программ и бибилиотек со свободными лицензиями, которые позволяют создавать программное обеспечение ПЛК на базе микроконтроллеров.

Особенности YAPLC:

  • Прозрачность: компоненты системы являются свободным программным обеспечением с открытым исходным кодом.
  • Для программирования используются пять языков стандарта IEC-61131-3, для расширения программ можно использовать Си.
  • В качестве формата обмена данными используется PLCopen XML.
  • Простота расширения:
    • для добавления новой аппаратной платформы достаточно:
      • создать проект среды выполнения,
      • добавить туда общие файлы,
      • написать BSP;
    • для связывания со средой разработки достаточно:
      • скопировать один из наборов целевых файлов,
      • внести изменения в соответствии с возможностями аппаратной платформы (периферия описывается простым декларативным языком);

По состоянию на 4 апреля 2017 г. YAPLC включает следующие компоненты:

  • Beremiz - интегрированная среда разработки программных ПЛК на языках IEC-61131-3;
  • matiec - транслятор языков програмрования IEC-61131-3, генерирует программный ПЛК на Си;
  • GNU ARM Embedded Toolchain - легендарный набор инструментов разработчика на Си/Си++.
  • CanFestival - стек CanOpen;
  • FreeModbus - стек ModBus;
  • libopencm3 - библиотека драйверов периферии для микроконтроллеров с ядрами Cortex-Mх;
  • stm32flash - загрузчик для микрконтроллеров STM32;
  • YAPLC/RTE - минималистичная среда выполнения программмных ПЛК;
  • YAPLC/IDE - расширения для Beremiz, позволяющие создавать приложения YAPLC/RTE:
  • YaPySerial - динамическая библиотека для замены PySerial (замечено, что PySerial не всегда корректно определяет платформу).

В данный момент система YAPLC выходит на стадию открытого тестирования.

Текущий релиз системы предназначен для специалистов по АСУТП, желающих принять участие в тестировании системы и приборов на ее основе.

Авторы приглашают специалистов по АСУТП принять участие в этом увлекательном процессе.

>>> Подробности

anonymous

Проверено: Shaman007 ()
Open Source