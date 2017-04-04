Вышла система программирования YAPLC

Вышла свободная система программирования ПЛК YAPLC.
Система представляет собой набор программ и бибилиотек со свободными лицензиями, которые позволяют создавать программное обеспечение ПЛК на базе микроконтроллеров.
Особенности YAPLC:
- Прозрачность: компоненты системы являются свободным программным обеспечением с открытым исходным кодом.
- Для программирования используются пять языков стандарта IEC-61131-3, для расширения программ можно использовать Си.
- В качестве формата обмена данными используется PLCopen XML.
- Простота расширения:
- для добавления новой аппаратной платформы достаточно:
- создать проект среды выполнения,
- добавить туда общие файлы,
- написать BSP;
- для связывания со средой разработки достаточно:
- скопировать один из наборов целевых файлов,
- внести изменения в соответствии с возможностями аппаратной платформы (периферия описывается простым декларативным языком);
- для добавления новой аппаратной платформы достаточно:
По состоянию на 4 апреля 2017 г. YAPLC включает следующие компоненты:
- Beremiz - интегрированная среда разработки программных ПЛК на языках IEC-61131-3;
- matiec - транслятор языков програмрования IEC-61131-3, генерирует программный ПЛК на Си;
- GNU ARM Embedded Toolchain - легендарный набор инструментов разработчика на Си/Си++.
- CanFestival - стек CanOpen;
- FreeModbus - стек ModBus;
- libopencm3 - библиотека драйверов периферии для микроконтроллеров с ядрами Cortex-Mх;
- stm32flash - загрузчик для микрконтроллеров STM32;
- YAPLC/RTE - минималистичная среда выполнения программмных ПЛК;
- YAPLC/IDE - расширения для Beremiz, позволяющие создавать приложения YAPLC/RTE:
- YaPySerial - динамическая библиотека для замены PySerial (замечено, что PySerial не всегда корректно определяет платформу).
В данный момент система YAPLC выходит на стадию открытого тестирования.
Текущий релиз системы предназначен для специалистов по АСУТП, желающих принять участие в тестировании системы и приборов на ее основе.
Авторы приглашают специалистов по АСУТП принять участие в этом увлекательном процессе.
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