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Релиз OpenTTD 1.7.0 и набора железнодорожной графики xUSSR Set 0.5

 


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Состоялся релиз экономического симулятора OpenTTD версии 1.7.0 (GNU GPL 2.0 порт Transport Tycoon Deluxe) и набор русской железнодорожной графики xUSSR Set версии 0.5 (обновления размещаются на сайте проекта openttdcoop).

Список новых возможностей OpenTTD 1.7.0:

  • Расширены ресурсы, исправлены утечки памяти для функции подключения дополнительной графики NewGRF.
  • Доукомплектован нехватающими спрайтами openttd.grf.
  • Включен режим реалистичного ускорения автомобильного и железнодорожного транспорта.
  • Улучшена работа генератора случайного ландшафта (карты).
  • Произведены другие оптимизации и исправления (см. changelog).

Новые объекты NewGRF-набора xUSSR Set 0.5.0 (текущий релиз от 01.01.2017, следущюий релиз 0.5.1 запланирован на апрель):

  • почтовый вагон 61-531, купейные вагоны 61-4452 и 61-4453 (для «Красной стрелы»);
  • полувагон 12-П001, 12-П153, 12-141, 12-9046;
  • обновление полувагона 12-532, 12-132, 12-ХХ, 12-37, 12-515, 12-119, 12-757, 12-196-01;
  • электровоз ВЛ15с, ВЛ85
  • Тепловоз 2ТЭ25КМ, ТЭ33А, маневровый тепловоз ТГК2, ТЭМ18ДМ
  • Автомотриса АЧ2/АПЧ2, РА1;
  • электропоезд ЭР7, ЭР2Р, ЭР2Т
  • Платформа 13-36, 13-Н453, 13-Н451;
  • мотовоз М3/2;
  • паровоз 2-3-2К (П12), Чн, Ѵ, ТЭ, Т;
  • 4-осный крытый деревянный вагон Александровских мастерских;
  • цистерна 15-1210-01, 15-5157-04, 15-1522, 15-1539, цистерна для молока 15-Ц858;
  • цистерна 10м3 обр. 1872 г., 15м3 обр. 1892 г., 19м3 обр. 1908 г.;
  • дореволюционная донормальная двухосная цистерна с надстройкой на 750 пудов.

>>> Подробности

★★★

Проверено: Shaman007 ()

Включен режим реалистичной акселерации автомобильного и железнодорожного транспорта

Ускорения движения что ли?

AP ★★★★★ ()

и набора железнодорожной графики xUSSR Set 0.5

Я так понял что xUSSR это OpenGFX, и какой тогда в нём смысл? Может лучше делать это же но в формате NewGRF?

anonymous ()
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