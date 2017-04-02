Релиз OpenTTD 1.7.0 и набора железнодорожной графики xUSSR Set 0.5

Состоялся релиз экономического симулятора OpenTTD версии 1.7.0 (GNU GPL 2.0 порт Transport Tycoon Deluxe) и набор русской железнодорожной графики xUSSR Set версии 0.5 (обновления размещаются на сайте проекта openttdcoop).
Список новых возможностей OpenTTD 1.7.0:
- Расширены ресурсы, исправлены утечки памяти для функции подключения дополнительной графики NewGRF.
- Доукомплектован нехватающими спрайтами openttd.grf.
- Включен режим реалистичного ускорения автомобильного и железнодорожного транспорта.
- Улучшена работа генератора случайного ландшафта (карты).
- Произведены другие оптимизации и исправления (см. changelog).
Новые объекты NewGRF-набора xUSSR Set 0.5.0 (текущий релиз от 01.01.2017, следущюий релиз 0.5.1 запланирован на апрель):
- почтовый вагон 61-531, купейные вагоны 61-4452 и 61-4453 (для «Красной стрелы»);
- полувагон 12-П001, 12-П153, 12-141, 12-9046;
- обновление полувагона 12-532, 12-132, 12-ХХ, 12-37, 12-515, 12-119, 12-757, 12-196-01;
- электровоз ВЛ15с, ВЛ85
- Тепловоз 2ТЭ25КМ, ТЭ33А, маневровый тепловоз ТГК2, ТЭМ18ДМ
- Автомотриса АЧ2/АПЧ2, РА1;
- электропоезд ЭР7, ЭР2Р, ЭР2Т
- Платформа 13-36, 13-Н453, 13-Н451;
- мотовоз М3/2;
- паровоз 2-3-2К (П12), Чн, Ѵ, ТЭ, Т;
- 4-осный крытый деревянный вагон Александровских мастерских;
- цистерна 15-1210-01, 15-5157-04, 15-1522, 15-1539, цистерна для молока 15-Ц858;
- цистерна 10м3 обр. 1872 г., 15м3 обр. 1892 г., 19м3 обр. 1908 г.;
- дореволюционная донормальная двухосная цистерна с надстройкой на 750 пудов.
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