Состоялся релиз GNU bc 1.07 (и GNU dc 1.4)

Через ~16,5 лет после релиза GNU bc 1.06 (и dc 1.2) состоялся релиз GNU bc 1.07 (и dc 1.4).
GNU bc — язык вычислений с произвольной точностью. GNU dc — калькулятор с произвольной точностью.
Изменения в bc 1.07:
- добавлены void-функции;
- исправлен баг в load_code, который появился из за хранилища строк математической библиотеки в версии 1.06;
- исправлена работа длинных опций;
- почищен код сигналов;
- исправлен баг в алгоритме AVL tree;
- исправлен баг в работе математической библиотеки при ibase не равном 10;
- исправлен баг символьной таблицы при более чем 32 именах;
- исправлен баг с двойным освобождение памяти.
Изменения в dc 1.4:
- распознавание и обработка хвостовых рекурсий;
- добавлены команды 'r' и 'R' для управления стеком;
- исправлен перехват прерываний в соответствии с документацией: прерывается выполнение макроса, но выход из программы не происходит;
- исправлены баги;
- разносторонняя чистка кода;
- изменения в обнаружении директорий и генерировании ошибок;
- обнаружение любых ошибок вывода и составление отчётов; выход при неудаче.
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