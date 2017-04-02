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Состоялся релиз GNU bc 1.07 (и GNU dc 1.4)

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Через ~16,5 лет после релиза GNU bc 1.06 (и dc 1.2) состоялся релиз GNU bc 1.07 (и dc 1.4).

GNU bc — язык вычислений с произвольной точностью. GNU dc — калькулятор с произвольной точностью.

Изменения в bc 1.07:

  • добавлены void-функции;
  • исправлен баг в load_code, который появился из за хранилища строк математической библиотеки в версии 1.06;
  • исправлена работа длинных опций;
  • почищен код сигналов;
  • исправлен баг в алгоритме AVL tree;
  • исправлен баг в работе математической библиотеки при ibase не равном 10;
  • исправлен баг символьной таблицы при более чем 32 именах;
  • исправлен баг с двойным освобождение памяти.

Изменения в dc 1.4:

  • распознавание и обработка хвостовых рекурсий;
  • добавлены команды 'r' и 'R' для управления стеком;
  • исправлен перехват прерываний в соответствии с документацией: прерывается выполнение макроса, но выход из программы не происходит;
  • исправлены баги;
  • разносторонняя чистка кода;
  • изменения в обнаружении директорий и генерировании ошибок;
  • обнаружение любых ошибок вывода и составление отчётов; выход при неудаче.

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от anonymous

bash - это shell, и он должен выполнять только функции shell'а, в число которых арифметика произвольной точности не входит. Даже в Perl 5 по дефолту её нет, только через модуль. А вот в Perl 6 её, конечно, впихнули по дефолту.

saahriktu ★★★ ()
GNU's Not Unix