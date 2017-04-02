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Microsoft закроет в ближайшем будущем свободный хостинг CodePlex.

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После одиннадцати лет работы Microsoft намерен закрыть этот свободный хостинг по причине малой востребованности и низкой популярности среди разработчиков. В течение нескольких лет Microsoft выкладывал свои открытые проекты, такие как Visual Studio Code, TypeScript, .NET и целый ряд других на GitHub, который к настоящему времени превратился в отраслевой стандарт.

План отключения подразумевает полную остановку хостинга 15 декабря 2017 года. Для действующих проектов предлагаются схемы миграции на GitHub и BitBucket.

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Проверено: Shaman007 ()