Вышел Xonotic 0.8.2

Вышел в свет новый релиз игры с открытым исходным кодом Xonotic — шутера от первого лица, ориентированного на многопользовательскую игру. Xonotic является форком игры Nexuiz, и основан на движке Darkplaces — глубоко переработанном форке движка Quake I.
Из нововведений:
- Исправлены многие баги в движке, некоторые из которых присутствовали еще со времен Quake I;
- Изменена структура кода с целью подготовки к переходу на движок Daemon;
- Добавлено «быстрое меню» для HUD, в которое можно добавлять шорткаты для вызова различных команд и изменения игровых опций. Доступен пример конфигурации быстрого меню;
- В стандартную поставку добавлены карты Boil, Geoplanetary, Erbium;
- Добавлена возможность вывода списка игроков, которые за вами наблюдают. (cl_showspectators для клиента, sv_showspectators для сервера);
- У машин (vehicles) появились цветные прицелы. Добавлена возможность наблюдать за игроками, которые управляют машинами;
- Улучшена работа радара в onslaught mode. Игроки могут телепортироваться между контрольными точками и спавниться около выбранной;
- Добавлены мини-игры: пинг-понг, четыре-в-ряд и им подобные;
- Добавлен индикатор величины урона, который наносят ваши выстрелы врагам;
- Добавлены мутаторы: rocket minsta, vampire hook, breakable hook;
- Визуальные таймеры для предметов (мега-здоровье, мега-броня) включены по умолчанию в разминке и для наблюдателей;
- Новые модели для оружия;
- Значительно улучшен код прогноза событий на клиенте (client-side prediction). Игрокам с высоким пингом станет играть немного веселее;
- Добавлен эффект «тряски» экрана когда игрок получает значительные повреждения. Можно отключить с помощью опции hud_dynamic_shake;
- Изменены дефолтные настройки респавна. Теперь игрок может самостоятельно выбрать момент респавна, в промежутке от 0 до 5 секунд после смерти;
- Новый тип гранаты Entrap, для замедления противников;
- Параллельная загрузка карт с сервера;
- Новая тема интерфейса;
- Панель с текущим счетом теперь настраиваемая;
- В режиме cts/defrag достижения игроков, не зарегистрированных на stats.xonotic.org более не добавляются в список рекордов.
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