Вышел Xonotic 0.8.2

И чем он лучше Nexuiz?



Ресурсов больше жрёт :) Не просто так конечно, а потому что графическую часть обновили. Ну и живой проект.





Для чего был сделан форк?



Автор оригинала продался клятым буржуям вместе с оригинальным названием. Теперь Nexuiz — это такой консольный шутер.