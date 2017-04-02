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Вышел Xonotic 0.8.2

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Вышел в свет новый релиз игры с открытым исходным кодом Xonotic — шутера от первого лица, ориентированного на многопользовательскую игру. Xonotic является форком игры Nexuiz, и основан на движке Darkplaces — глубоко переработанном форке движка Quake I.

Из нововведений:

  • Исправлены многие баги в движке, некоторые из которых присутствовали еще со времен Quake I;
  • Изменена структура кода с целью подготовки к переходу на движок Daemon;
  • Добавлено «быстрое меню» для HUD, в которое можно добавлять шорткаты для вызова различных команд и изменения игровых опций. Доступен пример конфигурации быстрого меню;
  • В стандартную поставку добавлены карты Boil, Geoplanetary, Erbium;
  • Добавлена возможность вывода списка игроков, которые за вами наблюдают. (cl_showspectators для клиента, sv_showspectators для сервера);
  • У машин (vehicles) появились цветные прицелы. Добавлена возможность наблюдать за игроками, которые управляют машинами;
  • Улучшена работа радара в onslaught mode. Игроки могут телепортироваться между контрольными точками и спавниться около выбранной;
  • Добавлены мини-игры: пинг-понг, четыре-в-ряд и им подобные;
  • Добавлен индикатор величины урона, который наносят ваши выстрелы врагам;
  • Добавлены мутаторы: rocket minsta, vampire hook, breakable hook;
  • Визуальные таймеры для предметов (мега-здоровье, мега-броня) включены по умолчанию в разминке и для наблюдателей;
  • Новые модели для оружия;
  • Значительно улучшен код прогноза событий на клиенте (client-side prediction). Игрокам с высоким пингом станет играть немного веселее;
  • Добавлен эффект «тряски» экрана когда игрок получает значительные повреждения. Можно отключить с помощью опции hud_dynamic_shake;
  • Изменены дефолтные настройки респавна. Теперь игрок может самостоятельно выбрать момент респавна, в промежутке от 0 до 5 секунд после смерти;
  • Новый тип гранаты Entrap, для замедления противников;
  • Параллельная загрузка карт с сервера;
  • Новая тема интерфейса;
  • Панель с текущим счетом теперь настраиваемая;
  • В режиме cts/defrag достижения игроков, не зарегистрированных на stats.xonotic.org более не добавляются в список рекордов.

>>> Подробности

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Проверено: Klymedy ()
Ответ на: Package size: от atsym

Помнится было время, когда особо одаренные оценивали качество продукта по размеру дистрибутива/инсталляционнного файла - чем больше, тем лучше. И тогда шароварщики придумали простое решение - в дистрибутив добавлялся кусок свопа или иной мусор.

andreyu ★★★★★ ()

Пробовал как-то зайти на пару серверов, но мою нубскую задницу аннигилируют в течение секунды. Там есть какой-то омут для раков и нубов, или игра чисто для состоявшихся задротов?

Axon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от andreyu

И чем он лучше Nexuiz?

Ресурсов больше жрёт :) Не просто так конечно, а потому что графическую часть обновили. Ну и живой проект.

Для чего был сделан форк?

Автор оригинала продался клятым буржуям вместе с оригинальным названием. Теперь Nexuiz — это такой консольный шутер.

redgremlin ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Axon

Пробовал как-то зайти на пару серверов, но мою нубскую задницу аннигилируют в течение секунды.

Как я тебя понимаю... Пробовал как-то зайти в КС в стиме, так орды школоты из-за всех углов сразу заставляют тебя выйти из игры.

anonymous ()
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