Релиз Xash3D FWGS 0.19

Команда разработчиков FWGS рада сообщить о выходе новой версии Xash3D FWGS, форка движка Xash3D. Xash3D FWGS позволяет запускать на большом количестве разнообразных платформ такие игры, как Half-Life, Half-Life: Blue Shift и Half-Life: Opposing Force. Кроме того, обеспечена поддержка некоторых других модификаций и игр, использующих движок GoldSource. Этот проект примечателен тем, что в его активной разработке участвуют пользователи нашего ресурса: a1batross, mittorn и Solexid.

Первый релиз Xash3D на Android, тогда ещё под эгидой SDLash3D, был выпущен первого апреля, ровно два года назад. Продолжая соблюдение славных традиций, разработчики сегодня подготовили новую версию движка, содержащую огромное количество добавлений и исправлений. Полную историю проекта вы можете прочитать в отдельной статье «Как создавался кроссплатформенный Half-Life или „Хедкрабы внутри ваших часов“».

Основные изменения: Общеплатформенные: Кодовая база движка была синхронизирована с Xash3D build 3366. Обеспечена поддержка двух новых платформ: iOS и emscripten. Добавлены некоторые расширения сетевого протокола. Добавлена возможность обхода NAT. В главное меню добавлена возможность управления устройствами ввода (мышка, сенсорный экран, геймпад). Обеспечена идентификация устройства в мультиплеере. Оптимизирован поиск консольных команд и переменных (LinkedList => HashMap). Добавлена реализация net_graph . Обеспечена поддержка кодировки CP1251. В SDL-backend добавлена поддержка ресемплирования звука. Обеспечена безопасная запись конфигурационного файла. Исправлено несколько ошибок подключения к удалённому серверу. Исправлен вылет сервера при отсоединении клиента. Исправлена некорректная загрузка звуков в формате WAV. Исправлен вылет при невозможности открытия файла лога. Добавлен вывод ошибок сервера в GUI.

Android : Поправлена поддержка мыши в NVidia SHIELD и некоторых других устройствах. Движок теперь работает в режиме службы. Улучшение поддержки мыши через evdev (только для рутованных устройств).

: Unix-like: Linux : Различные улучшения работы движка в полноэкранном режиме. Linux : Исправлены некоторые неполадки в работе сенсорного управления. FreeBSD & macOS : Исправлена работа http-загрузчика. Linux & macOS : Обеспечено корректное определение имён подгружаемых библиотек.

Windows: Добавлена возможность использования сенсорного управления на неподдерживаемых клиентских библиотеках.

Полный список изменений можно посмотреть в большом ChangeLog'е. Собранные пакеты для дистрибутивов Ubuntu, Debian и Arch Linux доступны в отдельных репозиториях одного из разработчиков Xash3D FWGS: Xash3D-SDL (клиент и сервер)

XashDS (сервер)

>>> Подробности и готовые сборки