Релиз Openshot 2.3

Представлен выпуск свободной программы для монтажа видео OpenShot 2.3. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: фронтэнд написан на Python с использованием Qt, бэкэнд (libopenshot) написан на C++ и использует пакет FFmpeg.
Изменения:
- Принципиально новый инструмент преобразования видео, размер видео теперь можно менять прямо на лету с помощью контекстного меню.
- Масштабирование временной шкалы заметно улучшено, теперь она центрируется на курсоре мыши. Теперь масштаб сохраняется в файле проекта.
- Razor Tool, по многочисленным просьбам, был возвращен в «из мертвых» в Openshot.
- Улучшенные редакторы заголовков. Оба редактора поддерживают сетку эскизов, чтобы пользователь мог найти нужный ему пример.
- Предварительный просмотр теперь имеет собственный проигрыватель.
- Улучшения производительности для предварительного просмотра путем оптимизации кэша и прочего.
- Новая документация.
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