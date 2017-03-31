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Релиз Openshot 2.3

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Представлен выпуск свободной программы для монтажа видео OpenShot 2.3. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: фронтэнд написан на Python с использованием Qt, бэкэнд (libopenshot) написан на C++ и использует пакет FFmpeg.

Изменения:

  • Принципиально новый инструмент преобразования видео, размер видео теперь можно менять прямо на лету с помощью контекстного меню.
  • Масштабирование временной шкалы заметно улучшено, теперь она центрируется на курсоре мыши. Теперь масштаб сохраняется в файле проекта.
  • Razor Tool, по многочисленным просьбам, был возвращен в «из мертвых» в Openshot.
  • Улучшенные редакторы заголовков. Оба редактора поддерживают сетку эскизов, чтобы пользователь мог найти нужный ему пример.
  • Предварительный просмотр теперь имеет собственный проигрыватель.
  • Улучшения производительности для предварительного просмотра путем оптимизации кэша и прочего.
  • Новая документация.

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