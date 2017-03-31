Вышел PPSSPP 1.4 — эмулятор Sony PlayStation Portable

PPSSPP — это OpenSource эмулятор Sony PlayStation Portable (PSP). Данный эмулятор работает на ОС семейства Windows, OS X, GNU/Linux и на мобильных устройствах под управлением Android. PPSSPP относится к HLE (High Level Emulation) эмуляторам и поэтому не требует BIOS оригинальной консоли, так как используется HLE BIOS.
Основные изменения:
- добавлена поддержка Direct3D 11;
- улучшена поддержка OpenGL, Direct3D 11 и Vulkan;
- исправлены ошибки для игр распространяющихся на нескольких UMD;
- улучшена совместимость с bluetooth-гарнитурами;
- улучшена совместимость с геймпадами;
- исправлены ошибки связанные с мониторами High DPI;
- улучшено качество звука;
- исправлены шрифты в японской версии Tactics Ogre.
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