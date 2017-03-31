На выходных состоялся выпуск новой версии QMapShack 1.8.0.

Среди главных изменений:

Добавлен официальный русский перевод.

Добавлен ещё один движок маршрутизации, учитывающий цифровую модель рельефа (ЦМР) земли (угол наклона) — BRouter. Поддерживает онлайн и офлайн маршрутизацию. В случае офлайновой установки может рассчитывать маршрутизацию на лету, требует определённых мер безопасности при установке и настройке.

Добавлена полная поддержка формата TCX на чтение и запись.

Сделано много разных исправлений и улучшений в перепроекцировании карт, ЦМР и прочих.

QMapShack — популярная, свободная программа для планирования туристических походов, навигации и маршрутизации в путешествиях. Это продолжение, ремейк, старого проекта QLandkarte от того же автора.

QMapShack поддерживает все форматы карт и цифровых моделей рельефа (ЦМР), которые есть в Gdal, через виртуальный слой VRT, а также: .img, .jnx, .rmap, онлайн карты: .wmts, .tms, .gemf. Вкладка Карты даёт возможность гибко настроить просмотр карт, одновременно можно использовать несколько карт, устанавливая порядок их отрисовки в зависимости от масштабов. Настройки отображения карт и цифровой модели рельефа хранятся в файлах .view.

По верху картографической подложки размещают слой данных с текстовым описанием пунктов и путей. Данные хранятся в проектах, файлах .QMS (собственный бинарный формат с поддержкой мультимедиа), GPX, SLF, FIT, TCX или базах данных (MySQL, SQLite). Если мышкой выбрать точку на выбранном пути, то отобразится расстояние от начала пути и до его конца, а также время прохождения данной точки, её высота над уровнем моря, угол наклона рельефа и скорость движения в данной точке пути. Пункты, нанесённые на векторный слой, карты можно не только снабжать текстовым описанием, но и прикреплять мультимедиа файлы. Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.

На вкладке Данных можно выбрать свойства пути, откроется его вкладка, где увидим графики:

зависимость высоты над уровнем моря (Y) от пройденной дистанции (X);

зависимость угла наклона рельефа (Y) от пройденной дистанции (X);

зависимость пройденной дистанции (Y) от времени движения (X);

зависимость скорости движения на пути (Y) от пройденной дистанции (X).

Также здесь можно прочесть описания и прочие свойства, относящиеся к выбранному пути.

QMapShack может прокладывать маршрут, проходящий через указанные пункты, учитывая множество факторов, включая рельеф местности, на основе цифровой модели рельефа (углы наклона), используя офлайн маршрутизацию (векторные карты, локальные базы Routino, BRouter) или онлайн маршрутизацию. Базы офлайновой маршрутизации Routino и BRouter можно создать с векторных карт. Проложенный маршрут возможно преобразовать в путь вдоль линий векторной карты.

После корректировки описания всех пунктов QMapShack может построить дневник путешествия с фотографиями и пометками расстояния между пунктами, наличием спуска и подъёма.

Поддерживаются следующие устройства: Garmin, TwoNav. Есть возможность синхронизации проекта QMapShack сразу с группой подключённых к компьютеру навигаторов.

Лично считаю QMapShack очень удобным и современным средством для навигационной подготовки к путешествиям, написания, хранения, изучения, распространения данных о путешествиях.

Последовательность открытия проекта путешествия в QMapShack:

Настроить пути к картам. Настроить пути к цифровой модели рельефа. Открыть проект путешествия .qms, собственно данные (или .gpx). Открыть файл просмотра карт .view.

Поддерживаемые системы: GNU/Linux, *BSD, *NIX, macOS, Windows.