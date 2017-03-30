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Петиция к компании AMD за открытие исходных кодов к secure processor (PSP)

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На известной площадке Change.org стартовала петиция за открытие исходных кодов к secure processor (PSP).

Что такое PSP можно прочитать на Википедии (англ.) и на портале, посвященном разработке свободной замены BIOS/UEFI, Libreboot (англ.).

Среди причин, почему AMD стоит открыть исходные коды к PSP, автор указал следующее:

  • Это позволит избавиться от «безопасности через неясность» (англ. Security through obscurity). Система должна оставаться безопасной, даже если недоверенным лицам или организациям известна каждая деталь защиты, кроме ключа.
  • Пользователи получат контроль над своими системами. Это повысит уверенность в AMD.
  • FSF и другие похожие организации получат отличную причину рекомендовать своим сторонникам для покупки продукцию AMD.
  • AMD получит возможность увеличить своё присутствие в ключевых системах безопасности в компаниях и правительствах.
  • Основная причина в том, что открытие исходных кодов — это хорошо не только для конечных пользователей и FSF, но и непосредственно для AMD, так как AMD может стать основным дизайнером CPU в тех вопросах, когда кто-то просит об обеспечении безопасности и контроля.

Также различные другие причины можно прочитать в комментарии подписавшихся активистов.

Чтобы подписать, перейдите по ссылке «Подробности» или нажмите здесь.

Просьба ко всем заинтересованным распространить новость на другие интересные вам ресурсы. Копирование новости разрешается без всяких ограничений.

anonymous00 ()
Ответ на: комментарий от te111011010

Да — по-разному. Очевидно, что новость не адресована упрямым скептикам.

Если тебя интересует, решают ли петиции хоть что-то, то вот тебе истории успеха: https://www.change.org/impact

Почти каждый час на Change.org одерживает победу одна из кампаний.

anonymous00 ()

Подтвердил, но текст считаю невероятно глупым.

Там, где важны открытые спецификации ― их открывают под NDA и сертифицируют. В этом ключе на AMD давить, как мне кажется, проблемно.

jollheef ☆☆☆☆☆ ()
Безопасность