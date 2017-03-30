Петиция к компании AMD за открытие исходных кодов к secure processor (PSP)

На известной площадке Change.org стартовала петиция за открытие исходных кодов к secure processor (PSP).
Что такое PSP можно прочитать на Википедии (англ.) и на портале, посвященном разработке свободной замены BIOS/UEFI, Libreboot (англ.).
Среди причин, почему AMD стоит открыть исходные коды к PSP, автор указал следующее:
- Это позволит избавиться от «безопасности через неясность» (англ. Security through obscurity). Система должна оставаться безопасной, даже если недоверенным лицам или организациям известна каждая деталь защиты, кроме ключа.
- Пользователи получат контроль над своими системами. Это повысит уверенность в AMD.
- FSF и другие похожие организации получат отличную причину рекомендовать своим сторонникам для покупки продукцию AMD.
- AMD получит возможность увеличить своё присутствие в ключевых системах безопасности в компаниях и правительствах.
- Основная причина в том, что открытие исходных кодов — это хорошо не только для конечных пользователей и FSF, но и непосредственно для AMD, так как AMD может стать основным дизайнером CPU в тех вопросах, когда кто-то просит об обеспечении безопасности и контроля.
Также различные другие причины можно прочитать в комментарии подписавшихся активистов.
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