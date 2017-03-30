Петиция к компании AMD за открытие исходных кодов к secure processor (PSP)

На известной площадке Change.org стартовала петиция за открытие исходных кодов к secure processor (PSP).

Что такое PSP можно прочитать на Википедии (англ.) и на портале, посвященном разработке свободной замены BIOS/UEFI, Libreboot (англ.).

Среди причин, почему AMD стоит открыть исходные коды к PSP, автор указал следующее:

Это позволит избавиться от «безопасности через неясность» (англ. Security through obscurity). Система должна оставаться безопасной, даже если недоверенным лицам или организациям известна каждая деталь защиты, кроме ключа.

Пользователи получат контроль над своими системами. Это повысит уверенность в AMD.

FSF и другие похожие организации получат отличную причину рекомендовать своим сторонникам для покупки продукцию AMD.

AMD получит возможность увеличить своё присутствие в ключевых системах безопасности в компаниях и правительствах.

Основная причина в том, что открытие исходных кодов — это хорошо не только для конечных пользователей и FSF, но и непосредственно для AMD, так как AMD может стать основным дизайнером CPU в тех вопросах, когда кто-то просит об обеспечении безопасности и контроля.

Также различные другие причины можно прочитать в комментарии подписавшихся активистов.

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