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НовостиLinux General

Вышел less 487

 


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29 марта вышла новая версия консольного просмотрщика текстовых файлов less 487. С момента предыдущего релиза (версии 481) прошёл год и четыре месяца.

Основные отличия от less 481:

  • новые команды ESC-{ и ESC-} для перехода к началу и концу строк (влево-вправо до конца);
  • корректная работа подсветки результатов при использовании нечувствительного к регистру поиска (флаг -i);
  • исправлена ошибка «nothing to search», когда верхняя или нижняя строка на экране пуста;
  • исправлен баг с терминалами без termcap-параметра «cm»;
  • исправлено некорректное отображение вводимых в строке поиска символов двойной ширины;
  • исправлен баг поддержки юникода, связанный с некоторыми символами двойной ширины;
  • база данных юникода обновлена до 9.0.0;
  • в версии для Windows добавлена опция -Da, включающая режим SGR.

less представляет собой улучшенную версию unix-утилиты more, поддерживающую прокрутку не только вперёд, но и назад. Написал утилиту Mark Nudelman, а первый её релиз состоялся в далёком 1985 году. На данный момент less включён в проект GNU и распространяется по умолчанию в составе подавляющего большинства дистрибутивов GNU/Linux и других Unix-like систем.

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Проверено: Shaman007 ()

Ура! Праздник!

Кстати, недавно ставил в виде беты. С тех пор в исходниках ничего не поменяли. И даже пробовал вырезать переменную utf_mode и связанный с ней код. Вырезалось спокойно. Хотя, по ходу, ещё какой-то юникодный код с первого подхода не вырезать. В итоге разница между бинарниками после первой итерации операции составила 4192 байт - 150632 байт против 154824, на 8 дисковых 512-ти байтных секторов меньше.

saahriktu ★★★ ()
Linux General