Вышел less 487

29 марта вышла новая версия консольного просмотрщика текстовых файлов less 487. С момента предыдущего релиза (версии 481) прошёл год и четыре месяца.

Основные отличия от less 481:

новые команды ESC-{ и ESC-} для перехода к началу и концу строк (влево-вправо до конца);

и для перехода к началу и концу строк (влево-вправо до конца); корректная работа подсветки результатов при использовании нечувствительного к регистру поиска (флаг -i );

); исправлена ошибка «nothing to search», когда верхняя или нижняя строка на экране пуста;

исправлен баг с терминалами без termcap-параметра «cm»;

исправлено некорректное отображение вводимых в строке поиска символов двойной ширины;

исправлен баг поддержки юникода, связанный с некоторыми символами двойной ширины;

база данных юникода обновлена до 9.0.0;

в версии для Windows добавлена опция -Da , включающая режим SGR.

less представляет собой улучшенную версию unix-утилиты more, поддерживающую прокрутку не только вперёд, но и назад. Написал утилиту Mark Nudelman, а первый её релиз состоялся в далёком 1985 году. На данный момент less включён в проект GNU и распространяется по умолчанию в составе подавляющего большинства дистрибутивов GNU/Linux и других Unix-like систем.

