Вышел less 487

Ура! Праздник!

Кстати, недавно ставил в виде беты. С тех пор в исходниках ничего не поменяли. И даже пробовал вырезать переменную utf_mode и связанный с ней код. Вырезалось спокойно. Хотя, по ходу, ещё какой-то юникодный код с первого подхода не вырезать. В итоге разница между бинарниками после первой итерации операции составила 4192 байт - 150632 байт против 154824, на 8 дисковых 512-ти байтных секторов меньше.