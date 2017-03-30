Вышел less 487

29 марта вышла новая версия консольного просмотрщика текстовых файлов less 487. С момента предыдущего релиза (версии 481) прошёл год и четыре месяца.
Основные отличия от less 481:
- новые команды
ESC-{и
ESC-}для перехода к началу и концу строк (влево-вправо до конца);
- корректная работа подсветки результатов при использовании нечувствительного к регистру поиска (флаг
-i);
- исправлена ошибка «nothing to search», когда верхняя или нижняя строка на экране пуста;
- исправлен баг с терминалами без termcap-параметра «cm»;
- исправлено некорректное отображение вводимых в строке поиска символов двойной ширины;
- исправлен баг поддержки юникода, связанный с некоторыми символами двойной ширины;
- база данных юникода обновлена до 9.0.0;
- в версии для Windows добавлена опция
-Da, включающая режим SGR.
less представляет собой улучшенную версию unix-утилиты more, поддерживающую прокрутку не только вперёд, но и назад. Написал утилиту Mark Nudelman, а первый её релиз состоялся в далёком 1985 году. На данный момент less включён в проект GNU и распространяется по умолчанию в составе подавляющего большинства дистрибутивов GNU/Linux и других Unix-like систем.
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