Во-первых, не всех устраивают дефолтные в системе. А если нужно прикрутить улучшения (например, чтобы basename автоматически откусывал любые расширения любой степени вложенности, а не так как в GNU basename, когда нужно для каждого файла указывать руками что именно нужно откусить), то может быть проще притащить версию из старых Unix'ов и улучшить чем разбираться в тоннах лапши и алиасов. Во-вторых, ряд старых полезных утилит просто не дошли до современных линуксов. Например, в исходниках BSD 3 (которые, кстати, лучше чем исходники BSD 4) мной были найдены утилиты see (see - a cat like program which prints like the ex <<print>> command) и ssp (Compress multiple empty lines to a single empty line).