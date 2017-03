А зачем CLI реверсеру? Все реверс-инженеры, которых я знаю, сидят в какой-нибудь IDA и очень редко используют radare или objdump.

И то, что Iaitō вышла, это круто. Ибо Ильфак со своей IDA чёртов монополист. И чем больше будет появляться инструментов, способных потеснить IDA на этом поприще, тем лучше.

P.S.

The code sucks

Yes, the code sucks. Hopefully we will be able to remove this statement from the README one day, but I had never coded Qt nor C++ until I started Iaitō, so obviously the code is ugly and not well designed.