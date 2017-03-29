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НовостиOpen Source

Iaitō — графический интерфейс для radare2

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Hugo Teso выложил под лицензией LGPLv3 (как и у radare2) на GitHub первую версию Iaitō — графического интерфейса для radare2, написанного на C++ с использованием графического тулкита Qt 5.3.

radare2 — это свободный кроссплатформенный фреймворк для реверс-инжиниринга, включающий дизассемблер, шестнадцатеричный редактор и анализатор кода.

Цель создания Iaitō — помочь пользователям, которым сложно начинать освоение radare2 из-за высокого порога вхождения при работе с CLI.

Релиз является тестовым и предназначен прежде всего для разработчиков и энтузиастов. Бинарные пакеты появятся вместе с первым полноценным релизом.

>>> Подробности

★★★★☆

Проверено: Shaman007 ()

Цель создания Iaitō — помочь пользователям, которым сложно начинать освоение radare2 из-за высокого порога вхождения при работе с CLI.

Щас бы заниматься реверсом и уходить в отказ от кли. А вообще нужно, за культи плюс.

Akamanah ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Akamanah

Щас бы заниматься реверсом и уходить в отказ от кли.

А зачем CLI реверсеру? Все реверс-инженеры, которых я знаю, сидят в какой-нибудь IDA и очень редко используют radare или objdump.

И то, что Iaitō вышла, это круто. Ибо Ильфак со своей IDA чёртов монополист. И чем больше будет появляться инструментов, способных потеснить IDA на этом поприще, тем лучше.

P.S.

The code sucks
Yes, the code sucks. Hopefully we will be able to remove this statement from the README one day, but I had never coded Qt nor C++ until I started Iaitō, so obviously the code is ugly and not well designed.

Лол.

EXL ★★★★ ()
Open Source