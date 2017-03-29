Hugo Teso выложил под лицензией LGPLv3 (как и у radare2) на GitHub первую версию Iaitō — графического интерфейса для radare2, написанного на C++ с использованием графического тулкита Qt 5.3.

radare2 — это свободный кроссплатформенный фреймворк для реверс-инжиниринга, включающий дизассемблер, шестнадцатеричный редактор и анализатор кода.

Цель создания Iaitō — помочь пользователям, которым сложно начинать освоение radare2 из-за высокого порога вхождения при работе с CLI.

Релиз является тестовым и предназначен прежде всего для разработчиков и энтузиастов. Бинарные пакеты появятся вместе с первым полноценным релизом.

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