В OpenToonz появилась поддержка кистей из MyPaint

Команда проекта «Моревна» опубликовала сборки OpenToonz с возможностью рисовать кистями из MyPaint.

OpenToonz — это свободная программа для создания анимации, основанная на проприетарном продукте Toonz итальянской компании DigitalVideo. Код программы был опубликован в марте 2016 года благодаря соглашению между DigitalVideo, японской компанией Dwango и студией Ghibli.

Возможность рисовать кистями MyPaint в OpenToonz была добавлена по запросу сообщества и профинансирована через платформу BountySource.

Сборки с новой функциональностью являются тестовыми и доступны для Windows и GNU/Linux. Исходный код модификации опубликован на GitHub, подана заявка на включение новой возможности в официальную версию.

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