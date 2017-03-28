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Russian Open Source Summit 2017

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19 апреля 2017 г. в Москве ведущий ИТ-еженедельник PC Week проводит 8-й ежегодный Russian Open Source Summit (ROSS) 2017, посвященный современным открытым ИТ, стандартам и платформам, свободному программному обеспечению (СПО).

Будут обсуждаться следующие темы:

1. Open Source и государство.

  • СПО как механизм обеспечения импортонезависимости и национальной ИТ-безопасности.
  • Перспективы построения цифровой экономики и развития сферы электронных госуслуг для бизнеса и населения.
  • Открытые данные и API как инструменты создания новых сервисов Практика применения СПО-решений в госсекторе.

2. Новые технологии, решения и сервисы на базе СПО.

  • Открытые инфраструктурные технологии: онпремисные и облачные платформы, решения и сервисы.
  • Прикладные решения и сервисы на базе СПО.
  • Открытые платформы и решения для перспективных ИТ-направлений Безопасность открытых платформ и решений.
  • Практика применения СПО-решений отечественными организациями/

Отдельным потоком пройдет конференция SUSE Expert Day.

Для специалистов участие бесплатное при условии подтверждения регистрации.

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()

СПО как механизм обеспечения импортонезависимости и национальной ИТ-безопасности.

Так бл# е#та тут у нас убунта #уё-моё, переклеиваем трейдмарки, говорим про импортозамещение, получаем госфинансирование так, падажжи #бана. https://pp.userapi.com/c637424/v637424023/33f38/SQayFoxczH8.jpg

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