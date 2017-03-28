Russian Open Source Summit 2017

СПО как механизм обеспечения импортонезависимости и национальной ИТ-безопасности.



Так бл# е#та тут у нас убунта #уё-моё, переклеиваем трейдмарки, говорим про импортозамещение, получаем госфинансирование так, падажжи #бана. https://pp.userapi.com/c637424/v637424023/33f38/SQayFoxczH8.jpg