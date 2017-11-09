Состоялся релиз GNU time 1.8

GNU time - утилита командной строки для измерения используемых софтом ресурсов (таких как процессор, время и память). Предыдущая версия GNU time 1.7 вышла в 1996-м году, 21 год назад.
В этой версии:
- лицензия GPLv3-or-later вместо GPLv2-or-later;
- новая -q/--quiet опция для подавления неправильного прерывания программы (коды или сигналы не предназначенные для выхода);
- новые коды состояний по выходу:
125 = неправильное использование или внутренняя ошибка вплоть до попытки выхода.
126 = программа найдена, но неюзабельна.
127 = невозможно найти программу для выполнения.
- если time прервана по сигналу, то код состояния по выходу будет теперь равен '128 + номер сигнала';
- time теперь правильно сообщает подробности о значениях MAX-RSS на современных системах;
- теперь используются gnulib модули и сборочная инфраструктура;
- новая инфраструктура для тестов (make check);
- улучшена портируемость;
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