Состоялся релиз GNU time 1.8

GNU time - утилита командной строки для измерения используемых софтом ресурсов (таких как процессор, время и память). Предыдущая версия GNU time 1.7 вышла в 1996-м году, 21 год назад.

В этой версии: лицензия GPLv3-or-later вместо GPLv2-or-later;

новая -q/--quiet опция для подавления неправильного прерывания программы (коды или сигналы не предназначенные для выхода);

новые коды состояний по выходу: 125 = неправильное использование или внутренняя ошибка вплоть до попытки выхода.

126 = программа найдена, но неюзабельна.

127 = невозможно найти программу для выполнения.

если time прервана по сигналу, то код состояния по выходу будет теперь равен '128 + номер сигнала';

time теперь правильно сообщает подробности о значениях MAX-RSS на современных системах;

теперь используются gnulib модули и сборочная инфраструктура;

новая инфраструктура для тестов (make check);

улучшена портируемость;

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