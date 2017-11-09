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НовостиGNU's Not Unix

Состоялся релиз GNU time 1.8

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GNU time - утилита командной строки для измерения используемых софтом ресурсов (таких как процессор, время и память). Предыдущая версия GNU time 1.7 вышла в 1996-м году, 21 год назад.

В этой версии:

  • лицензия GPLv3-or-later вместо GPLv2-or-later;
  • новая -q/--quiet опция для подавления неправильного прерывания программы (коды или сигналы не предназначенные для выхода);
  • новые коды состояний по выходу:

    125 = неправильное использование или внутренняя ошибка вплоть до попытки выхода.
    126 = программа найдена, но неюзабельна.
    127 = невозможно найти программу для выполнения.

  • если time прервана по сигналу, то код состояния по выходу будет теперь равен '128 + номер сигнала';
  • time теперь правильно сообщает подробности о значениях MAX-RSS на современных системах;
  • теперь используются gnulib модули и сборочная инфраструктура;
  • новая инфраструктура для тестов (make check);
  • улучшена портируемость;

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Проверено: Shaman007 ()
GNU's Not Unix