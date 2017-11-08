Apache Kafka 1.0

1 ноября, тихо и незаметно вышла версия 1.0 Apache Kafka. Apache Kafka — распределённый программный брокер сообщений, проект с открытым исходным кодом, разработанный в рамках Apache Software Foundation. Написан на языке программирования Scala.

Изменения:

Улучшения в streams API, позволяющие упростить отладку и код клиентов.

Улучшены и добавлены новые метрики, призванные облегчить мониторинг состояния элементов системы.

Добавлена поддержка java 9.

Улучшена обработка ошибок при SASL аутентификации. Раньше, некоторые условия возникновения ошибок аутентификации были не отличимы от ошибок брокера.

Сохранение частичной функциональности при отказе дисков. Раньше отказ диска приводил к полной остановке брокера.

Внесены изменения, позволяющие повысить производительность при использовании idempotent producer.

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