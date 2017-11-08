Apache Kafka 1.0

1 ноября, тихо и незаметно вышла версия 1.0 Apache Kafka. Apache Kafka — распределённый программный брокер сообщений, проект с открытым исходным кодом, разработанный в рамках Apache Software Foundation. Написан на языке программирования Scala.
Изменения:
- Улучшения в streams API, позволяющие упростить отладку и код клиентов.
- Улучшены и добавлены новые метрики, призванные облегчить мониторинг состояния элементов системы.
- Добавлена поддержка java 9.
- Улучшена обработка ошибок при SASL аутентификации. Раньше, некоторые условия возникновения ошибок аутентификации были не отличимы от ошибок брокера.
- Сохранение частичной функциональности при отказе дисков. Раньше отказ диска приводил к полной остановке брокера.
- Внесены изменения, позволяющие повысить производительность при использовании idempotent producer.
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