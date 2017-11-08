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Apache Kafka 1.0

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1 ноября, тихо и незаметно вышла версия 1.0 Apache Kafka. Apache Kafka — распределённый программный брокер сообщений, проект с открытым исходным кодом, разработанный в рамках Apache Software Foundation. Написан на языке программирования Scala.

Изменения:

  • Улучшения в streams API, позволяющие упростить отладку и код клиентов.
  • Улучшены и добавлены новые метрики, призванные облегчить мониторинг состояния элементов системы.
  • Добавлена поддержка java 9.
  • Улучшена обработка ошибок при SASL аутентификации. Раньше, некоторые условия возникновения ошибок аутентификации были не отличимы от ошибок брокера.
  • Сохранение частичной функциональности при отказе дисков. Раньше отказ диска приводил к полной остановке брокера.
  • Внесены изменения, позволяющие повысить производительность при использовании idempotent producer.

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Open Source