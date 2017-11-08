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С помощью CrossOver можно запустить Windows-приложения на Chrome OS

 


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CrossOver — коммерческий продукт, на основе исходных кодов свободного аналога — Wine. CrossOver добавляют собственные заплатки, а также графические утилиты конфигурации. Кроме того компания нанимает нескольких разработчиков Wine, а также возвращает многие свои наработки в свободный проект.

Теперь CrossOver доступен в Google Play Store (ссылка) в Chrome OS, И позволяет вам запустить Windows игры/программы на Chromebook/Chromebox.

Также поддерживает Google Admin Console — для запуска корпоративного программного обеспечения Windows в Chrome OS.

В настоящее время находится уже в бета-версии, и позволяет запустить Microsoft Office и другие популярные программы.

И да, CrossOver с сегодняшнего дня доступен в Chrome OS как пробная версия на 1 год. На протяжении этого времени можно использовать программу бесплатно и без ограничений в функциональности.

>>> Новость подробнее на английском



Проверено: jollheef ()
Ответ на: комментарий от Lowes

Ну шо ты как маленький... Ясно же, что Windows-приложения, про которые ОП, которых людям постоянно не хватает и благодаря которым винда до сих пор лидер - это традиционный софт на базе Win32, и он традиционно x86-only.

А этот твой Windows 10 IOT - это не более чем маркетинговое название для отдельной несовместимой платформы, и он никому не всрался, за исключением совсем уж наивных нубов.

EternalNewbie ()
Проприетарное ПО