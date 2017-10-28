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Chrome OS 62

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Состоялся выпуск операционной системы Chrome OS 62, применяемой на ноутбуках Chromebook различных производителей. Отличительной особенность Chrome OS является использование web-приложений вместо обычных. Она построена на ядре Linux, использует собственную графическую систему и Google Chrome в качестве браузера.

Основные нововведения:

  • Поддержка SSO для Microsoft Active Directory;
  • Улучшения поддержки сенсорного интерфейса в файловом менеджере;
  • Новый дизайн уведомлений;
  • Масштабирование окон старых приложений для планшетов с сенсорными экранами;
  • Настройка для инвертирования направления прокрутки (как в macOS);
  • Поддержка входящих соединений ARC++.

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Проверено: jollheef ()
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