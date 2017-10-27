Главная Java-конференция в России: Joker 2017 / 3-4 ноября 2017

3-4 ноября в Санкт-Петербурге состоится большая хардкорная Java-конференция Joker 2017. Для всех, кому до Питера не добраться, будет онлайн-трансляция.

Как всегда, будет тёплая ламповая атмосфера, хардкорные доклады, крутые спикеры, жаркие дискуссии и холивары c коллегами и многое другое.

Что будем обсуждать:

JVM/JDK под капотом (Runtime, GC, OpenJDK)

Java Performance

Высоконагруженные системы

JVM языки программирования

Распределенные системы

Архитектуры Java-проектов

Инструменты разработчика

Data storages (SQL/NoSQL/Cloud)

Фреймворки (Spring, Spark, Hibernate и др)

Java 9 / Java10 / ???

DevOps, CD, CI

Data Science / ML

Java EE

Puzzlers!

Программа полностью готова, среди спикеров конференции — Алексей Шипилёв (RedHat), Александр Борисов (Google), легенда Хабра Сергей Абдульманов (Мосигра), Alvaro Hernandez (8Kdata), Тагир Валеев (JetBrains), Николай Алименков (XP Injection), Барух Садогурский (JFrog) и другие звёзды.

Это будет пятый по счёту Joker: с каждым годом он растёт, становится всё интереснее и хардкорнее. Ежегодно конференция собирает более 1000 участников. Все доклады конференции — только про востребованные в Java технологии.

«Изюминка» конференции — дискуссионные зоны, куда направляются после докладов все спикеры для живого общения. Учитывая, что почти все посетители — Java-разработчики уровня Senior и Middle, можно с уверенностью утверждать, что там, в кулуарах, рождается будущее.

>>> Подробности и регистрация на сайте конференции Joker 2017