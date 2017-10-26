Вышло Cinnamon 3.6, окружение рабочего стола, основанное на GNOME 3, но поставляющая обычный интерфейс рабочего стола GNOME 2. Cinnamon представляет из себя форк Shell и Mutter, развивающийся отдельно от них и зависящий от других пакетов. В Linux Mint будет добавлен в версии 18.3.
Новшества:
- Поддержка HiDPI по умолчанию;
- Полностью переработано приложение для установки апплетов и тем Cinnamon;
- В апплет управления настройками сети добавлена кнопка для инициирования повторного сканирования доступных беспроводных сетей;
- Добавлено отображение процесса свернутого приложения;
- Добавлена поддержка GNOME Online Accounts.
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