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Cinnamon 3.6

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Вышло Cinnamon 3.6, окружение рабочего стола, основанное на GNOME 3, но поставляющая обычный интерфейс рабочего стола GNOME 2. Cinnamon представляет из себя форк Shell и Mutter, развивающийся отдельно от них и зависящий от других пакетов. В Linux Mint будет добавлен в версии 18.3.

Новшества:

  • Поддержка HiDPI по умолчанию;
  • Полностью переработано приложение для установки апплетов и тем Cinnamon;
  • В апплет управления настройками сети добавлена кнопка для инициирования повторного сканирования доступных беспроводных сетей;
  • Добавлено отображение процесса свернутого приложения;
  • Добавлена поддержка GNOME Online Accounts.

>>> Подробности

Весьма хорошо! Надеюсь, помимо всего остального, ещё и часть багов закрыли. Cinnamon хорош - я наконец-то получил такой десктоп, как хочется; но напрягают довольно частые падения, пару раз в день в среднем - хорошо б это исправить.

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GNOME