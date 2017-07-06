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НовостиLinux General

Вышел Linux Mint 18.2 Sonya

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Дистрибутив основан на LTS-выпуске Ubuntu 16.04.2 от Canonical и будет поддерживаться до 2021-го года. Список компонентов в дистрибутиве:

  • Ядро Linux 4.8 с возможностью перехода на 4.10
  • Xfce 4.12
  • KDE 5.8
  • Cinnamon 3.4
  • Mate 1.18

Список новшеств:

  • X-Apps теперь используют GTK 3 для поддержки HiDPI, Gsettings и тому подобных функций, но сохранены традиционные элементы приложений.
  • Оптимизированы уровни обновлений-большинству обновлений теперь присвоен уровень 2, программам не образующим ОС - уровень 1, тулкитам, библиотекам и окружениям рабочего стола - уровень 3, ядру и критичным обновлениям - уровень 4. Уровень 5 предназначен для пометки опасных или повреждённых дополнений.
  • Предложен новый экран входа в систему, основанный на Lighdm. Новый интерфейс входа поддерживает гостевые сеансы, HiDPI, NVIDIA prime, многомониторные конфигурации и предоставляет обширные возможности по настройке.
  • Brasero исключен из поставки Live-образа.
  • По умолчанию блокирован вход из-под Root, а для вызова повышенных привилегий рекомендовано использовать Sudo.
  • В Apt добавлена поддержка пометки автоматически установленных и вручную установленных пакетов.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.8.0-53, а набор прошивок linux-firmware — до выпуска 1.157.10.

>>> Подробности



Проверено: Aceler ()
Ответ на: комментарий от anonymous

https://insights.ubuntu.com/2017/04/05/growing-ubuntu-for-cloud-and-iot-rathe...

We will shift our default Ubuntu desktop back to GNOME for Ubuntu 18.04 LTS.

We will continue to produce the most usable open source desktop in the world, to maintain the existing LTS releases, to work with our commercial partners to distribute that desktop, to support our corporate customers who rely on it, and to delight the millions of IoT and cloud developers who innovate on top of it.

А Mint, как и прежде не связывался с Unity, просто не будет связываться с Gnome.

grem ★★★★★ ()
Последнее исправление: grem (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Aceler

Пока никто не обещал обратного, если найдёшь такие официальные заявления - напиши.

Поэтому и написал в стиле 50/50, пока ничего непонятно. Будет точная информация - непременно в новостях, конечно же сообщат.

Lowes ()
Ответ на: комментарий от Lowes

Поэтому и написал в стиле 50/50, пока ничего непонятно. Будет точная информация

А мне кажется, что ты вчера обгадился в моём подъезде (а то куча есть). Но это в стиле 50/50, пока ничего непонятно. Будет точная информация ...

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от fornlr

А мне кажется, что ты вчера обгадился в моём подъезде (а то куча есть). Но это в стиле 50/50, пока ничего непонятно. Будет точная информация ...

если бы да кабы да было бы...

anonymous ()
Linux General