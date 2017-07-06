Вышел Linux Mint 18.2 Sonya

Дистрибутив основан на LTS-выпуске Ubuntu 16.04.2 от Canonical и будет поддерживаться до 2021-го года. Список компонентов в дистрибутиве:
- Ядро Linux 4.8 с возможностью перехода на 4.10
- Xfce 4.12
- KDE 5.8
- Cinnamon 3.4
- Mate 1.18
Список новшеств:
- X-Apps теперь используют GTK 3 для поддержки HiDPI, Gsettings и тому подобных функций, но сохранены традиционные элементы приложений.
- Оптимизированы уровни обновлений-большинству обновлений теперь присвоен уровень 2, программам не образующим ОС - уровень 1, тулкитам, библиотекам и окружениям рабочего стола - уровень 3, ядру и критичным обновлениям - уровень 4. Уровень 5 предназначен для пометки опасных или повреждённых дополнений.
- Предложен новый экран входа в систему, основанный на Lighdm. Новый интерфейс входа поддерживает гостевые сеансы, HiDPI, NVIDIA prime, многомониторные конфигурации и предоставляет обширные возможности по настройке.
- Brasero исключен из поставки Live-образа.
- По умолчанию блокирован вход из-под Root, а для вызова повышенных привилегий рекомендовано использовать Sudo.
- В Apt добавлена поддержка пометки автоматически установленных и вручную установленных пакетов.
- Ядро Linux обновлено до выпуска 4.8.0-53, а набор прошивок linux-firmware — до выпуска 1.157.10.
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