Toxygen v0.3 - новый релиз клиента для протокола Tox

Вышел новый релиз клиента Toxygen для протокола Tox. В данной версии была реализована поддержка видеозвонков, а также осуществлена миграция на фреймворк PyQt5 и последнюю версию языка Python3. На данный момент в ближайших планах реализация демонстрации рабочего стола, а также рефакторинг и глобальный рестайлинг всего приложения с добавлением возможности максимально кастомизировать интерфейс. Также планируется добавить долгожданную поддержку групповых чатов, но их разработка тормозится из-за неопределённого состояния новых групповых чатов в ядре Tox.

>>> Github