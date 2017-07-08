Релиз Wine 2.12

Доступна новая версия разрабатываемой ветки Wine 2.12. Wine представляет собой слой совместимости для POSIX-систем, обеспечивающий возможность запуска нативных программ для Microsoft Windows. С момента выхода Wine 2.0 в январе 2017 года разработчики перешли к новой схеме выпуска релизов - разделению на стабильную и экспериментальную ветки. Данный релиз относится к экспериментальной ветке, нацеленной на наращивание нового функционала.

Наиболее значительные изменения:

аудиодрайвер в версии Wine для платформы Android;

ряд исправлений, направленных на улучшение производительности асинхронного ввода/вывода;

улучшения в работе парсера реестра;

начальная поддержка пользовательского интерфейса MSI;

исправления различных ошибок, в частности, в поддержке таких приложений, как Lost Horizon, Deus Ex: Human Revolution, Lara Croft and the Guardian of Light, MyLifeOrganized, Dai-Senryaku Perfect 3.0 и ряде других.

>>> Исходный код

>>> Бинарные пакеты

>>> Документация

>>> Подробности