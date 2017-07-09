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Calibre 3.3

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Седьмого июля 2017 года была выпущена в свет новая версия Calibre, каталогизатора электронных книг. Выпуск 3.3 состоит преимущественно из исправлений ошибок и небольших изменений пользовательского интерфейса.

Calibre — программа для чтения и каталогизации электронных книг. Программа распространяется на условиях свободной лицензии GNU General Public License v3.

Новые возможности в выпуске 3.3:

  • Панель быстрого просмотра теперь можно открыть/закрыть с помощью кнопки Layout в правом нижнем углу (#1701833).
  • Теперь по правому клику по имени автора на панели информации о книге можно выполнить поиск всех книг автора на Amazon.com (#1702446).
  • В редактор книг добавлена кнопка Show details, по нажатии которой показывается количество найденных результатов для каждого поискового запроса по тексту.
  • В редактор комментариев добавлена кнопка для вставки разделителей (тегов <hr>).

Исправления ошибок и улучшения в программе:

  • В обозревателе исправлено поведение кнопок навигации (назад/вперед), которые переставали работать после нажатия на ссылку, указывающую на внутренние файлы книги (#1700004).
  • Исправлено поведение программы при генерации списка книг: при нажатии кнопки Show more books и смене режима отображения списка книг полученный список был не полон.
  • Исправлено поведение поиска/сортировки в мобильной версии просмотрщика: они работали только с библиотекой по умолчанию (#1701704).
  • Исправлено поведение программы при обработке изображений из документов в формате Microsoft Office (.docx): альтернативный текст некоторых изображений не сохранялся.
  • Провайдер поиска метаданных с Amazon.com изменен с Bing на Google из-за внутренних проблем Bing.
  • Для ISBNDB.com сделано исключение при обработке ошибок установки защищенного соединения: ISBNDB.com не планируют исправлять проблемы со своим SSL-сертификатом.
  • Поправлена эвристика перевода форматов: теперь она не удаляет теги перевода строки (<br>) при переводе (#1205637).
  • Немного поправлено поведение Calibre при обработке бинарных строк в полях author_name_prefix и author_name_suffix.
  • Улучшена работа с Politico, The Times, The Sunday Times Magazine.

>>> Загрузить Calibre

>>> Полный список изменений

WARNING: calibre is a highly complex piece of software with lots of very finicky dependencies. If you install from source, you are on your own. Please do not open bug reports or expect any form of support. You have been warned.

Феерично.

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