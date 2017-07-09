Calibre 3.3

Седьмого июля 2017 года была выпущена в свет новая версия Calibre, каталогизатора электронных книг. Выпуск 3.3 состоит преимущественно из исправлений ошибок и небольших изменений пользовательского интерфейса.
Calibre — программа для чтения и каталогизации электронных книг. Программа распространяется на условиях свободной лицензии GNU General Public License v3.
Новые возможности в выпуске 3.3:
- Панель быстрого просмотра теперь можно открыть/закрыть с помощью кнопки Layout в правом нижнем углу (#1701833).
- Теперь по правому клику по имени автора на панели информации о книге можно выполнить поиск всех книг автора на Amazon.com (#1702446).
- В редактор книг добавлена кнопка Show details, по нажатии которой показывается количество найденных результатов для каждого поискового запроса по тексту.
- В редактор комментариев добавлена кнопка для вставки разделителей (тегов
<hr>).
Исправления ошибок и улучшения в программе:
- В обозревателе исправлено поведение кнопок навигации (назад/вперед), которые переставали работать после нажатия на ссылку, указывающую на внутренние файлы книги (#1700004).
- Исправлено поведение программы при генерации списка книг: при нажатии кнопки Show more books и смене режима отображения списка книг полученный список был не полон.
- Исправлено поведение поиска/сортировки в мобильной версии просмотрщика: они работали только с библиотекой по умолчанию (#1701704).
- Исправлено поведение программы при обработке изображений из документов в формате Microsoft Office (
.docx): альтернативный текст некоторых изображений не сохранялся.
- Провайдер поиска метаданных с Amazon.com изменен с Bing на Google из-за внутренних проблем Bing.
- Для ISBNDB.com сделано исключение при обработке ошибок установки защищенного соединения: ISBNDB.com не планируют исправлять проблемы со своим SSL-сертификатом.
- Поправлена эвристика перевода форматов: теперь она не удаляет теги перевода строки (
<br>) при переводе (#1205637).
- Немного поправлено поведение Calibre при обработке бинарных строк в полях
author_name_prefixи
author_name_suffix.
- Улучшена работа с Politico, The Times, The Sunday Times Magazine.