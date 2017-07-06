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Proxmox VE 5.0

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4 июля состоялся релиз Proxmox VE 5.0.

Proxmox — это система виртуализации, являющаяся надстройкой над QEMU и LXC, то есть поддерживающая как полную, так и контейнерную виртуализацию. Возможна работа с кластерами из нескольких серверов с общими хранилищами и живая миграция виртуальных машин. Продукт распространяется под лицензией GNU AGPL, однако для получения доступа к репозиторию с актуальными стабильными обновлениями нужно приобрести подписку. Предоставляется как ISO-образ, основанный на Debian GNU/Linux, так и репозиторий пакетов для установки на уже имеющуюся инсталляцию Debian.

В качестве главного новшества нового релиза отмечается новый стек рекликации хранилищ, основанный на Ceph. Разработчики надеются, что это минимизирует вероятность потери данных в случае разрушения, а также сделает возможным увеличить избыточность данных, что может быть необходимо в высоконагруженных системах.

Из других новшеств отмечены:

  • упрощение импорта образов жёстких дисков других гипервизоров, в частности VMware и Hyper-V, посредством консольной команды qm importdisk;
  • живая миграция виртуальных машин при использовании локальных хранилищ;
  • некоторые улучшения в веб-интерфейсе, в том числе в фильтрации.

>>> Примечания к выпуску

>>> Подробности

Ответ на: комментарий от Crewger

стек рекликации
Зачем стек перекликали?
Проверено: Shaman007

А что не так? Было бы по другому - набежали бы с криками ЛОР не торт.

bitfroster ()
Последнее исправление: bitfroster (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от overmind88

Ага. Но справедливости ради надо сказать, что и openvz с 7ой версии много чего потеряла. У них теперь свой собственный дистрибутив, гордый и одинокий. Часть функционала, в каком виде хранить вм, забрита, а утилиты для управления полностью заменены без совместимости. плак-плак.

crypt ★★★★ ()
Последнее исправление: crypt (всего исправлений: 1)
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