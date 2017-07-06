4 июля состоялся релиз Proxmox VE 5.0.

Proxmox — это система виртуализации, являющаяся надстройкой над QEMU и LXC, то есть поддерживающая как полную, так и контейнерную виртуализацию. Возможна работа с кластерами из нескольких серверов с общими хранилищами и живая миграция виртуальных машин. Продукт распространяется под лицензией GNU AGPL, однако для получения доступа к репозиторию с актуальными стабильными обновлениями нужно приобрести подписку. Предоставляется как ISO-образ, основанный на Debian GNU/Linux, так и репозиторий пакетов для установки на уже имеющуюся инсталляцию Debian.

В качестве главного новшества нового релиза отмечается новый стек рекликации хранилищ, основанный на Ceph. Разработчики надеются, что это минимизирует вероятность потери данных в случае разрушения, а также сделает возможным увеличить избыточность данных, что может быть необходимо в высоконагруженных системах. Из других новшеств отмечены: упрощение импорта образов жёстких дисков других гипервизоров, в частности VMware и Hyper-V, посредством консольной команды qm importdisk ;

; живая миграция виртуальных машин при использовании локальных хранилищ;

некоторые улучшения в веб-интерфейсе, в том числе в фильтрации.

>>> Примечания к выпуску

>>> Подробности