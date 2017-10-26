EGroupware 17.1

EGroupware GmbH объявила релиз-кандидат версии 17.1 одноимённого интегрированного пакета веб-приложений для организации коллективной работы. Обсуждение было тут. Это второй релиз (предыдущий был 16.1) после отделения коллектива разработчиков в самостоятельную компанию.

Версия содержит множество новых возможностей и улучшений, среди которых: Collabora: интеграция с Collabora Libre Office Online, позволяющая редактирование офисных документов в браузере, совместное редактирование. Бесплатный пробник Collaborа на собственной серверной ферме EGroupware GmbH;

Все приложения: новая система уведомлений на боковой панели, скрытой по умолчанию. Печать связанных документов теперь учитывает связанные документы Collaborа;

Почта: интеграция SpamTitan - белые и чёрные списки адресов, spam-маркировка сообщений;

Проекты: уведомления на основе ролей;

Администрирование: обновлённый список групп и экспорт ACL. Требования к установке: минимальная версия PHP 5.6+, рекомендуемая PHP 7. Это означает, что необходим как минимум Debian 8/9, Ubuntu 16.4, RHEL/CentOS 6/7, актуальная openSUSE или SLES с PHP 7. От автора - ALT p8 подойдёт (проверено). Использование в среде альтернативных операционных систем также возможно, однако, по имеющимся у автора данным, статистика не превышает 2.3% от общего числа установок. Источник: рассылка сообщества. Сайт проекта http://egroupware.org Русскоязычный сайт сообщества http://egroupware.ru Готовые пакеты https://software.opensuse.org/download.html?project=server:eGroupWare:trunk&a...

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