EGroupware 17.1

EGroupware GmbH объявила релиз-кандидат версии 17.1 одноимённого интегрированного пакета веб-приложений для организации коллективной работы. Обсуждение было тут. Это второй релиз (предыдущий был 16.1) после отделения коллектива разработчиков в самостоятельную компанию.
Версия содержит множество новых возможностей и улучшений, среди которых:
- Collabora: интеграция с Collabora Libre Office Online, позволяющая редактирование офисных документов в браузере, совместное редактирование. Бесплатный пробник Collaborа на собственной серверной ферме EGroupware GmbH;
- Все приложения: новая система уведомлений на боковой панели, скрытой по умолчанию. Печать связанных документов теперь учитывает связанные документы Collaborа;
- Почта: интеграция SpamTitan - белые и чёрные списки адресов, spam-маркировка сообщений;
- Проекты: уведомления на основе ролей;
- Администрирование: обновлённый список групп и экспорт ACL.
Требования к установке: минимальная версия PHP 5.6+, рекомендуемая PHP 7. Это означает, что необходим как минимум Debian 8/9, Ubuntu 16.4, RHEL/CentOS 6/7, актуальная openSUSE или SLES с PHP 7. От автора - ALT p8 подойдёт (проверено). Использование в среде альтернативных операционных систем также возможно, однако, по имеющимся у автора данным, статистика не превышает 2.3% от общего числа установок.
Источник: рассылка сообщества.
Сайт проекта http://egroupware.org
Русскоязычный сайт сообщества http://egroupware.ru
Готовые пакеты https://software.opensuse.org/download.html?project=server:eGroupWare:trunk&a...
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