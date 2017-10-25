LINUX.ORG.RU
НовостиИнтернет

Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка

 , , , ,


1

1

В команде разработчиков движка Blend4Web произошёл раскол, в результате которого основатель проекта Юрий Ковеленов вместе с частью команды покинул компанию Триумф и основал новый проект по разработке браузерного движка. Движок получил название Verge3D и будет основываться на технологиях открытого фреймворка Three.js. Как и в случае с Blend4Web, планируется поддержка пакета 3D-моделирования Blender, в дальнейшем список совместимых трёхмерных пакетов будет расширяться.

К первой бета-версии, ожидающейся в начале ноября, анонсирован следующий набор функционала:

  • Поддержка последней версии стандарта хранения 3D-графики glTF 2.0, разрабатываемого консорциумом Khronos;
  • Поддержка фотореалистичных материалов, включая модель рендеринга PBR;
  • Визуальный редактор логики;
  • Менеджер приложений на основе встроенного Python-сервера Tornado;
  • Кнопка для быстрого экспорта и просмотра сцен из Blender;
  • Совместимость API с движком Three.js.

>>> Подробности



Проверено: jollheef ()

проект по разработке браузерного движка

будет основываться на технологиях открытого фреймворка Three.js

js

Пожелаем же ему счастливо сдохнуть!

WereFox ()
Интернет