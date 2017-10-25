Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка

В команде разработчиков движка Blend4Web произошёл раскол, в результате которого основатель проекта Юрий Ковеленов вместе с частью команды покинул компанию Триумф и основал новый проект по разработке браузерного движка. Движок получил название Verge3D и будет основываться на технологиях открытого фреймворка Three.js. Как и в случае с Blend4Web, планируется поддержка пакета 3D-моделирования Blender, в дальнейшем список совместимых трёхмерных пакетов будет расширяться.

К первой бета-версии, ожидающейся в начале ноября, анонсирован следующий набор функционала:

Поддержка последней версии стандарта хранения 3D-графики glTF 2.0, разрабатываемого консорциумом Khronos;

Поддержка фотореалистичных материалов, включая модель рендеринга PBR;

Визуальный редактор логики;

Менеджер приложений на основе встроенного Python-сервера Tornado;

Кнопка для быстрого экспорта и просмотра сцен из Blender;

Совместимость API с движком Three.js.

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