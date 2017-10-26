Две конференции в один день: Linux Piter #3 & Piter Py #4 / 3-4 ноября 2017

3-4 ноября 2017 года на одной площадке пройдут две большие технические конференции:

Конференции международные, основной язык – английский.

В этом году мы добавили синхронный перевод не только с русского на английский, но и с английского на русский. Таким образом, первые потоки обеих конференций будут полностью на английском с синхронным переводом на русский, а вторые потоки на русском с синхроном на английский.







Linux Piter #3

На Linux Piter в этом году будет 3 доклада про сети (включая доклад про защиту от DDoS-атак), 5 про контейнеры (в том числе про PREEMPT_RT и STACKLEAK), 4 про ядро, 1-2 про производительность и ещё много разного.

Среди спикеров – разработчики и руководители из США, Германии, Швеции, Австрии, Германии, Финляндии. И, конечно же, из России и Украины.

К нам приедут Lennart Poettering (мейнтейнер systemd) и Christoph Hellwig (мейнтейнер XFS и NVM Express драйвера) – это ведь круто, правда? Будут доклады инженеров, работающих в Redhat, Intel, Microsoft (ох уж ирония), Ericsson, Docker и Canonical.





Piter Py #4

В этом году на PiterPy будет целых 7 докладов, посвящённых использованию Python в машинном обучении, визуализации данных и математике. Это всё серьёзные вектора применения языка в наши дни.

Впрочем, на конференции каждый найдёт себе тему по вкусу. Саша Кошкин расскажет, что под капотом у PyPy. Контрибьютор Django Channels Артём Малышев – что нового во второй версии. Достаточно докладов про веб: как правильно готовить API и что делать, когда ваш pet project вдруг стал чем-то серьёзным.

Будут доклады про работу с изображениями от мейнтейнера Pillow; про полнотекстовый поиск от Honza Král из Elastic, про развертывание и тестирование инфраструктур. Пара выступлений посвящены почтовым клиентам. А обо всех подводных камнях в asyncio вы услышите из первых рук: в числе спикеров core-контрибьютор библиотеки Андрей Светлов.

В этот раз докладчики приедут из Германии, Испании, Италии, Чехии, Украины, Беларуси. Разумеется, вы сможете пообщаться с ними в неформальной обстановке.





Приобретая билет на одну из конференций, участники свободно смогут посещать их обе! Посмотреть программу и состав спикеров, а также зарегистрироваться можно на сайте интересующей вас конференции (на обоих сайтах цены одинаковые):

Подробнее:

>>> Linux Piter 2017