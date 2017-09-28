Linux Piter #3 / 3-4 ноября 2017 / Санкт-Петербург

3-4 ноября 2017 в Санкт-Петербурге состоится конференция Linux Piter #3.



Linux Piter – конференция о системах, платформах и инструментах.





Наша конференция вновь соберет на одной площадке экспертов со всего мира. Именно по этой причине мы вновь объявляем, что официальный язык конференции - английский. Однако, в этом году мы решили пойти на довольно дорогой для нас эксперимент и, помимо синхронного перевода с русского на английский, добавим еще и синхронный перевод с английского на русский (первый поток полностью на английском с синхронным переводом на русский, второй на русском с синхронным переводом на английский). Все материалы на английском: слайды, буклеты, бейджи…

На сайте уже выложена часть программы, которая регулярно обновляется. Мы продолжаем рассматривать заявки на доклады и помимо бесплатного участия в конференции для спикера, в индивидуальном порядке, мы готовы рассмотреть оплату трансфера и проживания.

В этом году все доклады проходят обязательное прослушивание (прогон) программным комитетом, что уже заметно отразилось на качестве контента конференции. Приятным бонусом для участников конференции Linux Piter #3 станет то, что параллельно на одной площадке будет проходить сразу две наши конференции: Piter Py #4 и Linux Piter #3. Участники обеих конференций смогут свободно посещать доклады любой из этих 2-х конференций. Обратите внимание, что 1 октября будет очередное повышение стоимости участия.







ТОП 10 докладов Linux Piter 2016:

Все видео прошлых двух конференций мы выложили на нашем youtube-канале:

PS:

До встречи на конференции Linux Piter 2017!

>>> Сайт конференции