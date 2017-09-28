Linux Piter #3 / 3-4 ноября 2017 / Санкт-Петербург

3-4 ноября 2017 в Санкт-Петербурге состоится конференция Linux Piter #3.
Linux Piter – конференция о системах, платформах и инструментах.
Наша конференция вновь соберет на одной площадке экспертов со всего мира. Именно по этой причине мы вновь объявляем, что официальный язык конференции - английский. Однако, в этом году мы решили пойти на довольно дорогой для нас эксперимент и, помимо синхронного перевода с русского на английский, добавим еще и синхронный перевод с английского на русский (первый поток полностью на английском с синхронным переводом на русский, второй на русском с синхронным переводом на английский). Все материалы на английском: слайды, буклеты, бейджи…
На сайте уже выложена часть программы, которая регулярно обновляется. Мы продолжаем рассматривать заявки на доклады и помимо бесплатного участия в конференции для спикера, в индивидуальном порядке, мы готовы рассмотреть оплату трансфера и проживания.
В этом году все доклады проходят обязательное прослушивание (прогон) программным комитетом, что уже заметно отразилось на качестве контента конференции.
Приятным бонусом для участников конференции Linux Piter #3 станет то, что параллельно на одной площадке будет проходить сразу две наши конференции: Piter Py #4 и Linux Piter #3. Участники обеих конференций смогут свободно посещать доклады любой из этих 2-х конференций.
Обратите внимание, что 1 октября будет очередное повышение стоимости участия.
ТОП 10 докладов Linux Piter 2016:
- Новая эра беспроводных децентрализованных самоорганизующихся сетей / Кирилл Луконин
- The quest for low latency with block I/O / Paolo Valente
- How do debuggers (really) work / Pawel Moll
- How Linux beat Bufferbloat / Stephen Hemminger
- Tempesta FW: yet another Linux kernel Web-accelerator / Александр Крижановский
- Introduction to Power Management / Michael Turquette
- Live migration in LXD / Tycho Andersen
- Дались вам эти контейнеры! / Павел Емельянов
- So you want to write a Linux driver subsystem? / Michael Turquette
- Linux network report / Stephen Hemminger
Все видео прошлых двух конференций мы выложили на нашем youtube-канале:
PS:
До встречи на конференции Linux Piter 2017!
>>> Сайт конференции