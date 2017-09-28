Pale Moon 27.5

26 сентября 2017 года увидел свет значительный выпуск Pale Moon — браузера на основе Firefox. Его разработчики предлагают пользователям классический интерфейс, оптимизации SSE2, улучшенную работу на процессорах Intel Atom.
Из кодовой базы удалены элементы поддержки DRM, Social API, WebRTC, PDF-reader, отправка отчетов при крахе приложения, сбор статистики, группы вкладок Panorama, родительский контроль и средства организации интерфейса для людей с ограниченными возможностями (последнее из-за несовместимости с интерфейсами Australis).
Основные изменения новой версии:
- Добавлена опция меню для перезапуска браузера.
- Исправлены ошибки строки статуса.
- Продолжено развитие поддержки мультимедиа содержимого.
- Улучшена поддержка веб-стандартов.
- Добавлено экспериментальное кодирование Brotli (альтернатива gzip/deflate сжатой передаче данных HTTP). Отключено по умолчанию, может вызывает проблемы.
- Множественные обновления средств безопасности.
- Улучшен интерфейс, исправлены ошибки и представлены новые возможности.
- Управление цветом для изображений теперь отключено по умолчанию в Linux, из-за того, что многие дистрибутивы не имеют упрощенной настройки со стандартными профилями ICC по умолчанию, что делает изображения хуже, когда управление цветом включено.
- Добавлено исправление для Linux для запуска браузера в Enlightenment.
- Исправлено множество ошибок.