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Pale Moon 27.5

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26 сентября 2017 года увидел свет значительный выпуск Pale Moon — браузера на основе Firefox. Его разработчики предлагают пользователям классический интерфейс, оптимизации SSE2, улучшенную работу на процессорах Intel Atom.

Из кодовой базы удалены элементы поддержки DRM, Social API, WebRTC, PDF-reader, отправка отчетов при крахе приложения, сбор статистики, группы вкладок Panorama, родительский контроль и средства организации интерфейса для людей с ограниченными возможностями (последнее из-за несовместимости с интерфейсами Australis).

Основные изменения новой версии:

  • Добавлена ​​опция меню для перезапуска браузера.
  • Исправлены ошибки строки статуса.
  • Продолжено развитие поддержки мультимедиа содержимого.
  • Улучшена поддержка веб-стандартов.
  • Добавлено экспериментальное кодирование Brotli (альтернатива gzip/deflate сжатой передаче данных HTTP). Отключено по умолчанию, может вызывает проблемы.
  • Множественные обновления средств безопасности.
  • Улучшен интерфейс, исправлены ошибки и представлены новые возможности.
  • Управление цветом для изображений теперь отключено по умолчанию в Linux, из-за того, что многие дистрибутивы не имеют упрощенной настройки со стандартными профилями ICC по умолчанию, что делает изображения хуже, когда управление цветом включено.
  • Добавлено исправление для Linux для запуска браузера в Enlightenment.
  • Исправлено множество ошибок.

>>> Подробные примечания к выпуску

★★★

Проверено: Shaman007 ()
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