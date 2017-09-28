Pale Moon 27.5

26 сентября 2017 года увидел свет значительный выпуск Pale Moon — браузера на основе Firefox. Его разработчики предлагают пользователям классический интерфейс, оптимизации SSE2, улучшенную работу на процессорах Intel Atom.

Из кодовой базы удалены элементы поддержки DRM, Social API, WebRTC, PDF-reader, отправка отчетов при крахе приложения, сбор статистики, группы вкладок Panorama, родительский контроль и средства организации интерфейса для людей с ограниченными возможностями (последнее из-за несовместимости с интерфейсами Australis).

Основные изменения новой версии:

Добавлена ​​опция меню для перезапуска браузера.

Исправлены ошибки строки статуса.

Продолжено развитие поддержки мультимедиа содержимого.

Улучшена поддержка веб-стандартов.

Добавлено экспериментальное кодирование Brotli (альтернатива gzip/deflate сжатой передаче данных HTTP). Отключено по умолчанию, может вызывает проблемы.

Множественные обновления средств безопасности.

Улучшен интерфейс, исправлены ошибки и представлены новые возможности.

Управление цветом для изображений теперь отключено по умолчанию в Linux, из-за того, что многие дистрибутивы не имеют упрощенной настройки со стандартными профилями ICC по умолчанию, что делает изображения хуже, когда управление цветом включено.

Добавлено исправление для Linux для запуска браузера в Enlightenment.

Исправлено множество ошибок.

>>> Подробные примечания к выпуску