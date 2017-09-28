GNU 34 года!

27 сентября 2017 года проект GNU отпраздновал свой очередной День Рождения — в 1983 Ричард Столлман опубликовал заявление о начале работы над новой свободной ОС «Gnu's Not Unix» (GNU - это не Unix).

С момента рождения GNU огромное сообщество разработчиков и активистов ведут ежедневную кропотливую работу по развитию СПО, борются с проприетарным программным обеспечением, патентами на программное обеспечение, Digital Restrictions Management (DRM) и другими угрозами нашей свободе и конфиденциальности.

В этом году команда GNU решила не проводить масштабных мероприятий, ограничившись празднованием в узком кругу.

Однако любой из нас может поздравить и поддержать проект:

Написать программу и опубликовать её под свободной лицензией!

Вы не программист? Начните использовать свободно ПО там где вы его еще не пробовали!

Для поддержания праздничного настроения посмотрите видеоролики посвященные 25 летию GNU и поделитесь ими с друзьями!

Вы думали о том чтобы вступить в FSF, но еще не решились? Сейчас самое время!

А еще можно пожертвовать 34 доллара в честь праздника.

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