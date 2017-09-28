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НовостиGNU's Not Unix

GNU 34 года!

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27 сентября 2017 года проект GNU отпраздновал свой очередной День Рождения — в 1983 Ричард Столлман опубликовал заявление о начале работы над новой свободной ОС «Gnu's Not Unix» (GNU - это не Unix).

С момента рождения GNU огромное сообщество разработчиков и активистов ведут ежедневную кропотливую работу по развитию СПО, борются с проприетарным программным обеспечением, патентами на программное обеспечение, Digital Restrictions Management (DRM) и другими угрозами нашей свободе и конфиденциальности.

В этом году команда GNU решила не проводить масштабных мероприятий, ограничившись празднованием в узком кругу.

Однако любой из нас может поздравить и поддержать проект:

  • Написать программу и опубликовать её под свободной лицензией!
  • Вы не программист? Начните использовать свободно ПО там где вы его еще не пробовали!
  • Для поддержания праздничного настроения посмотрите видеоролики посвященные 25 летию GNU и поделитесь ими с друзьями!
  • Вы думали о том чтобы вступить в FSF, но еще не решились? Сейчас самое время!
  • А еще можно пожертвовать 34 доллара в честь праздника.

>>> Подробности

★★★

Проверено: Shaman007 ()

борются с проприетарным программным обеспечением

Приходя в костюме антилоп на презентацию увындовз?

Digital Restrictions Management

Пока плохо получается :(

А еще можно пожертвовать 34 доллара

Чтобы разнообразить меню?

Написать программу и опубликовать её под свободной лицензией!

Вот как раз думал над ботом Telegram <-> vtentakle (правда, нахрен оно кому-то кроме меня надо?)

В этом году команда GNU решила не проводить масштабных мероприятий

Что, не к кому придти?)

WereFox ()

Ну по ДРМ это было бы справедливо, повторю идею, обязать всех контенто-клепателей озаботится шифрованием своих поделий самостоятельно, а не перекладывать свои проблемы на нищую голову потребителя.

RTP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от imul

ну блин, у МСа уже как у 1С всяких курсов, тернингов - обыкновенная сетевая пирамида, правда боль-менее на реальном продукте, хоть и на кастрюли/косметику похожа,, но ведь можно зарабатывать всем желающим при минимальных инвестициях (в себя тоже).

RTP ★★★★★ ()
GNU's Not Unix