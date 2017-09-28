Ubuntu сокращает поддержку i386

а теперь уже и 4ГБ мало современным ОС



ОС может и не мало, а вот софту - очень. Когда обзавелся 8 гб ОЗУ, с удивлением обнаружил, что их мне часто не хватает. А это браузер, стим с какой-нибудь игрой, иногда блендер (который с каким-нибудь модификатором может пожрать всю оперативку)... На ноутбуке с 4 гб ОЗУ как-то комфортнее было что ли... Старался следить, чтобы оперативка не жралась сильно.