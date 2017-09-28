Ubuntu сокращает поддержку i386

Команда Ubuntu сообщила о прекращении формирования ежедневных тестовых сборок образов для редакции Ubuntu Desktop 17.10 i386. Поддержка предыдущих выпусков будет продолжена, как и обновление существующих установок (т.е. репозиторий продолжит работать в прежнем режиме), однако тестирования на оборудовании i386 производиться более не будет (только на x86_64). Для новых установок возможно использовать любые иные способы развертывания. Изменение затронет и все официальные desktop-сборки — Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate и прочие.
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