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НовостиUbuntu Linux

Ubuntu сокращает поддержку i386

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Команда Ubuntu сообщила о прекращении формирования ежедневных тестовых сборок образов для редакции Ubuntu Desktop 17.10 i386. Поддержка предыдущих выпусков будет продолжена, как и обновление существующих установок (т.е. репозиторий продолжит работать в прежнем режиме), однако тестирования на оборудовании i386 производиться более не будет (только на x86_64). Для новых установок возможно использовать любые иные способы развертывания. Изменение затронет и все официальные desktop-сборки — Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate и прочие.

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Проверено: Shaman007 ()

ВОт и дожили.
Не, я могу себе представить ту радость, когда народ под конец 80х спихивал свое 16/24адр.битное барахло, причмокивая от грядущих десятков мегабайт ОЗУ, а теперь уже и 4ГБ мало современным ОС :-)

RTP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от RTP

а теперь уже и 4ГБ мало современным ОС

ОС может и не мало, а вот софту - очень. Когда обзавелся 8 гб ОЗУ, с удивлением обнаружил, что их мне часто не хватает. А это браузер, стим с какой-нибудь игрой, иногда блендер (который с каким-нибудь модификатором может пожрать всю оперативку)... На ноутбуке с 4 гб ОЗУ как-то комфортнее было что ли... Старался следить, чтобы оперативка не жралась сильно.

ozz_is_here ()
Ответ на: комментарий от ozz_is_here

Кряхтя и потравливая метеоризмом...
А воооотт в 1998 году 2ГБ на Сан ультре было... :-)и стоила как бентли. 8-)

ой, дождемся что шины станут по 256 бит на оптоволокне в чипах, а в эти биты еще упакуют с десяток кубитов и настанут параллельно-последовательные методы доступа к памяти. (ох шии.. оно же уже так)

RTP ★★★★★ ()
Последнее исправление: RTP (всего исправлений: 1)
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