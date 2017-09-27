Google представил открытую библиотеку Abseil для разработчиков на C++

В понедельник Google выпустил исходные коды библиотеки Abseil, созданной для того, чтобы значительно дополнить стандартную библиотеку языка C++. Данный код на протяжении многих лет использовался как базовая библиотека при разработке закрытого ПО, но был вынесен в отдельный открытый проект для упрощения открытия исходных кодов и разработки других библиотек, например, protobuf, grpc и tensorflow. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

Библиотека собирается с помощью bazel — системы сборки с открытым кодом, которая используется в Google. Данная система сборки позволяет точно контроллировать зависимости и получать воспроизводимые артефакты, но достаточно неудобна для повседневного использования. Но библиотека предполагает статическую линковку, так что её интеграция в любую систему сборки будет тривиальной.

Интересные части библиотеки:

absl::Mutex — примитив синхронизации, который одновременно может служить мьютексом, condition variable и read-write-блокировкой. Данный класс был разработан до появления C++11, но не был заменён std::mutex и его аналогами, так как предоставляет менее ошибкопорождающий интерфейс.

Бекпорты некоторых возможностей C++14/C++17 для компиляторов, поддерживающих только C++11: absl::make_unique, absl::optional, absl::any, absl::span, absl::string_view. При этом при сборке новым компилятором большинство absl:: типов будут обычным typedef для библиотечных.

«Стандартный» набор функций работы со строками: split, join, replace, объединение строк, перевод чисел в строки и обратно.

Функции и классы для работы с временем и промежутками времени (по сути дублирующие аналоги из std::chrono); 128-битный целочисленный тип данных; InlinedVector, позволяющий хранить маленькие массивы без выделения памяти; и прочее.

В данный момент список не очень большой, но библиотека постоянно будет дополняться.

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