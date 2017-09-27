LINUX.ORG.RU
НовостиGoogle

Google представил открытую библиотеку Abseil для разработчиков на C++

 , , , ,


0

1

В понедельник Google выпустил исходные коды библиотеки Abseil, созданной для того, чтобы значительно дополнить стандартную библиотеку языка C++. Данный код на протяжении многих лет использовался как базовая библиотека при разработке закрытого ПО, но был вынесен в отдельный открытый проект для упрощения открытия исходных кодов и разработки других библиотек, например, protobuf, grpc и tensorflow. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

Библиотека собирается с помощью bazel — системы сборки с открытым кодом, которая используется в Google. Данная система сборки позволяет точно контроллировать зависимости и получать воспроизводимые артефакты, но достаточно неудобна для повседневного использования. Но библиотека предполагает статическую линковку, так что её интеграция в любую систему сборки будет тривиальной.

Интересные части библиотеки:

  • absl::Mutex — примитив синхронизации, который одновременно может служить мьютексом, condition variable и read-write-блокировкой. Данный класс был разработан до появления C++11, но не был заменён std::mutex и его аналогами, так как предоставляет менее ошибкопорождающий интерфейс.
  • Бекпорты некоторых возможностей C++14/C++17 для компиляторов, поддерживающих только C++11: absl::make_unique, absl::optional, absl::any, absl::span, absl::string_view. При этом при сборке новым компилятором большинство absl:: типов будут обычным typedef для библиотечных.
  • «Стандартный» набор функций работы со строками: split, join, replace, объединение строк, перевод чисел в строки и обратно.
  • Функции и классы для работы с временем и промежутками времени (по сути дублирующие аналоги из std::chrono); 128-битный целочисленный тип данных; InlinedVector, позволяющий хранить маленькие массивы без выделения памяти; и прочее.

В данный момент список не очень большой, но библиотека постоянно будет дополняться.

>>> Подробности на opennet

★★

Проверено: shell-script ()

забавно как почти все фичи уже есть в новой ревизии с++, но у новой ревизии с++ ноги растут не из гугла, а скорее из буста. при этом промежуточные ревизии (14, 17) они использовать не торопятся, а бекпортируют некоторые фичи в 11, что имеет смысл. если стандартную библиотеку дополнят функциями работы со строками, все вот эти join, split etc, то гугл в принципе сможет работать на ванильном с++21 каком-нибудь.

хотя и без split с join они местами нос воротят и не хотят что-то переписывать на новой стандартной библиотеке, что тоже имеет смысл.

с++ окончательно зохватывает мир, пацаны, даже гугл по большому счёту не смог придумать чего-то такого, чего нет в новом с++. с++14 или 17 - это так, доводка того, что забыли сделать в с++11, до с++21 ещё дополируют и всё, сливайте воду, новый властелин прибыл.

anonymous ()
Google