Microsoft вошла в число ключевых спонсоров OSI

Объявлено, что Microsoft теперь — ключевой спонсор OSI (Open Source Initiative), наряду с Google, AdBlock Plus, IBM, GitHub, Hewlett-Pakkarrd и другими, менее известные корпорации.

Microsoft со временем изменила свою политику от агрессивного отстаивания прав на свои продукты и «задавливания» конкурентов на противоположную — .NET (за исключением GUI) — открытая платформа, WSL (прослойка для запуска приложений Linux на Windows 10) успешно развивается и процветает, MS SQL Server портирован на Linux, разработка Windows переведена на Git, а сотрудничество с компаниями Canonical и Red Hat все увеличивается. Также от компании в последнее время появляется все больше открытых продуктов под лицензиями BSD и MIT.

Примечательно, что организация OSI в 1998 году была создана Брюсом Перенсом и Эриком Рэймондом после открытия наработок Netscape Communications из-за агрессивного подавления конкурирующего продукта компанией Microsoft.

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