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НовостиOpen Source

Microsoft вошла в число ключевых спонсоров OSI

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Объявлено, что Microsoft теперь — ключевой спонсор OSI (Open Source Initiative), наряду с Google, AdBlock Plus, IBM, GitHub, Hewlett-Pakkarrd и другими, менее известные корпорации.

Microsoft со временем изменила свою политику от агрессивного отстаивания прав на свои продукты и «задавливания» конкурентов на противоположную — .NET (за исключением GUI) — открытая платформа, WSL (прослойка для запуска приложений Linux на Windows 10) успешно развивается и процветает, MS SQL Server портирован на Linux, разработка Windows переведена на Git, а сотрудничество с компаниями Canonical и Red Hat все увеличивается. Также от компании в последнее время появляется все больше открытых продуктов под лицензиями BSD и MIT.

Примечательно, что организация OSI в 1998 году была создана Брюсом Перенсом и Эриком Рэймондом после открытия наработок Netscape Communications из-за агрессивного подавления конкурирующего продукта компанией Microsoft.

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Так я сам перестал использовать линукс на десктопе. На десктопе нихрена нормально из железа не работает, а на винду все уже с линукса портировано. Разрабатываешь на винде - деплоишь на линуксе. Вообще топ. В итоге майкрасофт такой политикой реально выигрывает.

nikolnik ★★ ()

Я не знаю кому эта корпорашка нужна вообще. У меня линуксы жужжат, есть, пить не просят, бровзеры и стимы работают, музычка играет, фильмы кажут. Это вся возня не для меня. В линуксах все гораздо вкуснее и слаще, а главное безопасней.

Promusik ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Promusik

А мир состоит не только из тебя. Попробуй завести свои Линуксы на ДРУГОМ ОБОРУДОВАНИИ. Которое выбиралось ради оборудования, а не ради того чтобы на нем запускался Linux :))

vblats ()
Open Source