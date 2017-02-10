Стал доступен выпуск web-браузера Pale Moon 27.1, построенного на ответвлении от кодовой базы Firefox, модифицированного для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Новый выпуск примечателен восстановлением совместимости с дополнениями, созданными с использованием Add-on SDK (расширения JetPack на базе стандартных web-технологий). Соответственно, восстановлена совместимость с большинством дополнений, ранее работавших в Pale Moon 26, но оказавшихся неработоспособными после удаления JetPack из Pale Moon 27. Более того, с помощью инструмента Moon Tester можно адаптировать для Pale Moon некоторые дополнения, написанные для нового интерфейса Firefox, если они не слишком сильно привязаны к aurora. Для работы подобных расширений в состав добавлен модуль «PMkit», который требует конвертации SDK-дополнений от Firefox и SeaMonkey в формат дополнений Pale Moon.

Другие изменения:

Изменён метод остановки скриптов после применения диалога «unresponsive script» (теперь останавливаются все скрипты в данной вкладке), что позволило избежать зависаний браузера

Возвращён обработчик HTML5 API для буфера обмена (разрешено только копирование в буфер, вставка из буфера блокируется из соображений безопасности)

Расширено число прав, устанавливаемых через менеджер контроля полномочий (about:permissions)

Удалён код поддержки интерфейса Metro и нестандартных блоков let и выражений

Исправлена ошибка, вызывавшая проблемы при работе с Facebook

Возвращена настройка network.stricttransportsecurity.enabled для управления включением HSTS

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