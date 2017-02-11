Первый релиз в новом году Severcart 0.8.1

Первый релиз в новом году приложения Severcart версии 0.8.1. Приложение применяется для отслеживания перемещений и учёта расходных материалов для печатающего оборудования.

Разработка ведётся на языке Python 3 с применением фреймворка Django и СУБД PostgreSQL. Исходный код распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые изменения в новом релизе:

Добавлена возможность мониторинга используемых наименований расходных материалов в разделе «Обслуживание/Мониторинг». Новая функция реализована в виде отдельных сенсоров, отслеживающих количество пригодных к использованию расходных материалов на складе. Пользователь самостоятельно определяет наименование и пороговый уровень, при котором сенсор примет зелёный или красный цвет. Также, на его усмотрение, есть возможность отображение сенсора на главной странице.

Улучшены возможности по работе с комментариями для каждого в отдельности расходного материала. Теперь каждый объект может хранить перечень текстовых записей, отображая их в хронологическом порядке, с отображением имени пользователя, оставившего комментарий.

Существенно доработан отчёт по пользователям («Справочники/Отчёты/Пользователи»). При формировании отчёта приложение предоставляет более подробную информацию по используемым картриджам пользователем. Для каждого юзера формируется отдельная таблица с отображением количества оприходованных расходников за определённый период, а также конкретная информация каких номеров, когда и какие картриджи были израсходованы. Также оставлена возможность выгрузки отчёта в отдельный CSV файл, для последующей работы в табличном процессоре.

В раздел «Установленные» добавлена кнопка «Ошибочная передача». Она позволяет программным способом вернуть переданный в пользование объект расходного материала обратно на склад, обновив перечень пригодных к использованию. При этом не происходит искажение статистики при формировании отчётов.

Исправлены найденные ошибки.

Улучшена локализация для русского и английского языков.

Установочный пакет с новым релизом доступен на сайте проекта.

Инструкции по установке и работе доступны на wiki проекта.

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