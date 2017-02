> date && glxinfo -B суббота, 11 февраля 2017 г. 21:52:17 (MSK) name of display: unix:0.0 display: unix:0 screen: 0 direct rendering: Yes Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer): Vendor: X.Org (0x1002) Device: AMD RS880 (DRM 2.29.0 / 11.0-STABLE, LLVM 3.9.1) (0x9710) Version: 13.0.4 Accelerated: yes Video memory: 512MB Unified memory: no Preferred profile: core (0x1) Max core profile version: 3.1 Max compat profile version: 3.0 Max GLES1 profile version: 1.1 Max GLES[23] profile version: 3.0 OpenGL vendor string: X.Org OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RS880 (DRM 2.29.0 / 11.0-STABLE, LLVM 3.9.1) OpenGL core profile version string: 3.1 (Core Profile) Mesa 13.0.4 OpenGL core profile shading language version string: 1.40 OpenGL core profile context flags: (none) OpenGL version string: 3.0 Mesa 13.0.4 OpenGL shading language version string: 1.30 OpenGL context flags: (none) OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 13.0.4 OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00