После года разработки, 11 февраля состоялся очередной выпуск легковесного дистрибутива CRUX под номером 3.3. Проект развивается с 2002 года в соответствии с концепцией KISS и ориентирован на опытных пользователей.

Ключевым улучшением в выпуске является добавление поддержки проверки пакетов по цифровой подписи для гарантирования того, что устанавливаемые пакеты подготовлены разработчиками CRUX и не подменены во время загрузки или из-за взлома сайта.

Также обновлены системные компоненты: переход на актуальную версию ядра Linux 4.9.6, glibc 2.24, gcc 6.3.0 и binutils 2.27. Дистрибутив поставляется с графическим стеком Xorg 7.7 и xorg-server 1.19.1.

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