Sid Meier's Civilization VI доступна для Linux

10 февраля 2017 года состоялся обещанный релиз Civilization VI для SteamOS и Linux.

Игра и дополнения к ней доступны на платформе цифровой дистрибуции Steam. В честь выхода игры в течении трех дней действуют скидки: на обычную версию — 20%, а на Deluxe — 25%. Для тех, у кого данная игра уже приобретена в Steam'е, она стала доступна в списке игр.

В настоящее время SteamOS/Linux версия поддерживает кросс-платформенную игру только с Mac версией. Кросс-платформенная игра с Windows версией будет реализована позже.

Минимальные системные требования для SteamOS/Linux версии:

ОС: SteamOS, Ubuntu 16.04

Процессор: Intel Core i3 530 или AMD A8-3870

Оперативная память: 6 GB ОЗУ

Видеокарта: 1 GB VRAM Minimum - NVIDIA GeForce 650

Место на диске: 15 GB

Видеокарты от AMD (ATI) и Intel не поддерживаются.

>>> Подробности