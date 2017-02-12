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Sid Meier's Civilization VI доступна для Linux

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10 февраля 2017 года состоялся обещанный релиз Civilization VI для SteamOS и Linux.

Игра и дополнения к ней доступны на платформе цифровой дистрибуции Steam. В честь выхода игры в течении трех дней действуют скидки: на обычную версию — 20%, а на Deluxe — 25%. Для тех, у кого данная игра уже приобретена в Steam'е, она стала доступна в списке игр.

В настоящее время SteamOS/Linux версия поддерживает кросс-платформенную игру только с Mac версией. Кросс-платформенная игра с Windows версией будет реализована позже.

Минимальные системные требования для SteamOS/Linux версии:

  • ОС: SteamOS, Ubuntu 16.04
  • Процессор: Intel Core i3 530 или AMD A8-3870
  • Оперативная память: 6 GB ОЗУ
  • Видеокарта: 1 GB VRAM Minimum - NVIDIA GeForce 650
  • Место на диске: 15 GB

Видеокарты от AMD (ATI) и Intel не поддерживаются.

>>> Подробности

Ответ на: комментарий от alexferman

Поддерживаю. Хотя последние части даже с DLC не очень. Beyond Earth была перспективна, очень уж сильные изменения в балансе, которые открывали новые возможности (в первую очередь исследования), ну и атмосферненько, тут ничего не скажешь. Шестую пиратку пробовал под форточками, удалил через час игры.

zoroaster ()
Ответ на: комментарий от neon1ks

Помню при запуске игры в Windows был логотип AMD

Ну то Windows http://www.digitaltrends.com/computing/amd-directx-civilization-vi-renderer/

AMD said on Wednesday that it has partnered with 2K Games and Firaxis Games to inject a special DirectX 12 renderer optimized for Radeon graphics chips into the engine powering the upcoming turn-based strategy game, Sid Meier’s Civilization VI.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от lolrd

Я ее так и не осилил. Как-то все не юзерфрендли, пока допетришь как ходить, как город строить, я уже не говорю о другом. А здесь играбельно (но я 6 не щупал и не горю судя по отзывам).

Promusik ★★ ()
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