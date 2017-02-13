Samsung ускоряет разработку TIZEN OS

Если андроид только недавно стал более менее годным продуктом, то у тизен уйдет еще очень много времени.

Сколько уже было этих «убийц» андроида. и где они сейчас? Сами умерли.

Я бы вообще не стал покупать что то от самсунг, надеясь на то, что у этого аппарата будет поддержка. Тем более с экспериментальной ос.

Планшет от самсунга, который я купил на свою голову, перестал получать обновления через год. И по сути остался в том же состоянии по, как и на момент выхода.

После этого беру девайся только от гугла. Тот же нексус 5, изначально шел на 4.4, а последняя прошивка шестой андроид. А если вы любитель извращений не официальных прошивок то вообще можно поставить хоть 7 андроид

У меня смарт с 14 года, на дворе семнадцатый. Работает как часы. Правда, с оговоркой, что на 5.1.1. Шестой андроид на нексус был уже не так хорошо проработан в плане производительности и оптимизации, как пятый.

Планшет от самса остался на древней версии андроида, на которой и был куплен. Выводы делайте сами.

Если сравнивать с гейфонами, то там хоть и поддержка телефонов более долгая, но производительность смартфонов со временем снижается, причем кардинально. А поставить старую версию, которая хорошо работала не представляется возможным.

Короче, коплю на пиксель