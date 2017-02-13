LINUX.ORG.RU
НовостиLinux General

Samsung ускоряет разработку TIZEN OS

 , ,


0

3

Samsung объявил, что финальная сборка операционной системы TIZEN 4.0 с поддержкой Microsoft .NET будет официально представлена в сентябре 2017 года. По словам представителей южнокорейского техногиганта, тестовые сборки сделают доступными для разработчиков уже с марта 2017 года. Ежемесячно они будут совершенствоваться, вплоть до выхода финальной сборки в сентябре. Как известно, основным конкурентом TIZEN OS считается Android от американской компании Alphabet/Google, но разрыв между ними пока ещё огромный. Тем не менее количество устройств с предустановленной TIZEN OS увеличивается с каждым днём. По официальным данным, более 60 миллионов устройств Samsung уже работают под управлением TIZEN, но вендор планирует значительно увеличить количество таких гаджетов уже в 2017 году. Согласно последней информации, TIZEN 4.0 обеспечит поддержку 64-разрядных процессоров ARM и X86, 4K-видео, а также будет полностью совместима с Xamarin.Forms 2.5.0 или выше. Эта платформа допускает создание приложений при помощи .NET Framework, HTML5 и C. Эксперты прогнозируют, что новые возможности могут простимулировать разработчиков для Windows-устройств переключиться на создание приложений для мобильной версии TIZEN. Последнее особенно актуально в свете того, что смартфоны на Windows стремительно вымирают, так и не получив должной поддержки. А вот у TIZEN имеются все шансы вступить в борьбу с Android и iOS от Apple, поскольку детище Samsung/Intel/Linux Foundation является более современной и продвинутой платформой, которую можно устанавливать практически на любые смарт-устройства - от телевизоров до коммуникаторов и автомобилей с автопилотом.

>>> Подробности



Проверено: jollheef ()

Я думал тизен забросили а тут вот оно как. Остается только пожелать удачи, потому что замена тормозной, полупроприетарной недолинукс системе ой как нужна.

loz ★★★★★ ()
Последнее исправление: loz (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от loz

Tizen не забросят ни за что

Samsung осуществляет давно запланированную программу перевода всех своих устройств на TIZEN OS к 2020 году, и там от этой платформы ни за что не откажутся, хотя бы из-за того, что всегда нужно иметь собственную альтернативу диктату Google. Замедление развития мобильной платформы TIZEN было связано исключительно с происками Google, которая грозила всяческими карами, если Samsung посмеет вывести её на богатые рынки. Из-за этого Samsung пришлось заключить секретное соглашение с Google на 10 лет по «разделу мира». Согласно договорённости, Google не будет препятствовать продажам TIZEN-смартфонов на развивающихся рынках, но для Android оставят самые «лакомые» регионы (США, Европа, Япония, Австралия, часть стран ЮВА). Однако в 2024 году срок действия соглашения закончится и тогда наступит эпоха большого передела.

Avyerino ()

поскольку детище Samsung/Intel/Linux Foundation является более современной и продвинутой платформой, которую можно устанавливать практически на любые смарт-устройства - от телевизоров до коммуникаторов и автомобилей с автопилотом.

Толсто.

mephistopheles ()

А что так все гонятся за .net? Чем лучше формочки ксамарин от нативных ведроидных? Все равно там весь профит от впф на директиксе завязан.

cr0 ()
Ответ на: комментарий от screamager

Тем, что ты, например, не можешь собрать прошивку с исходников и поставить на смартфон. Кроме того, не поставить приложения в обход стора. Все залочено. Плюс специальные версии прошивок по заказу партнеров.

anonymous ()

Как известно, основным конкурентом TIZEN OS считается Android от американской компании Alphabet/Google

Да ты маркетолог 80 уровня :D Фраза построена так, будто какой-то андроид пытается догнать популярный тизен

З.Ы. Оказывается, тизен ещё шевелится :)

router ★★★★★ ()

Ссылка кривая, на фильтр по тегу, да и вообще в блог. Новость ниочем, форматирования нет вовсе.

Проверено: jollheef (13.02.2017 10:33:14)

мда, казалось бы, кто такое подтвердит.

anonymous ()

Если андроид только недавно стал более менее годным продуктом, то у тизен уйдет еще очень много времени.

Сколько уже было этих «убийц» андроида. и где они сейчас? Сами умерли.

Я бы вообще не стал покупать что то от самсунг, надеясь на то, что у этого аппарата будет поддержка. Тем более с экспериментальной ос.

Планшет от самсунга, который я купил на свою голову, перестал получать обновления через год. И по сути остался в том же состоянии по, как и на момент выхода.

После этого беру девайся только от гугла. Тот же нексус 5, изначально шел на 4.4, а последняя прошивка шестой андроид. А если вы любитель извращений не официальных прошивок то вообще можно поставить хоть 7 андроид

У меня смарт с 14 года, на дворе семнадцатый. Работает как часы. Правда, с оговоркой, что на 5.1.1. Шестой андроид на нексус был уже не так хорошо проработан в плане производительности и оптимизации, как пятый.

Планшет от самса остался на древней версии андроида, на которой и был куплен. Выводы делайте сами.

Если сравнивать с гейфонами, то там хоть и поддержка телефонов более долгая, но производительность смартфонов со временем снижается, причем кардинально. А поставить старую версию, которая хорошо работала не представляется возможным.

Короче, коплю на пиксель

koshmar ()
Ответ на: комментарий от koshmar

Сам смотрю в его сторону, а то батарея от пятого нексуса за три года почти убилась, ровно до вечера живет. Но блин цена почти в 1к зеленки напрягает. Так что я снова смотрю на 5 или даже 4. Четвертый как-то даже больше нравится по дизайну. Камера и телеграм и звонить умеет, версия ведроида не принципиальна.

cr0 ()
Ответ на: комментарий от cr0

Тогда лучше не парься и поставь новую батарею. Задняя крышка на защелках и клею. Она спокойно отклеивается и отщелкивается. Там нужно всего то открутить пару винтиков, и отсоединить шлейф, который к батарее идет. И поставить новую батарею. И все опять будет держать как надо

Другое дело если у тебя камера как у меня стала снимать крайне плохо, из за того что защитное стекло сильно потерлось. Там либо эту панельку со стеклом менять, либо отколоть защитное стекло. Но тогда перед фотографированием надо будет всегда протирать.

koshmar ()
Linux General