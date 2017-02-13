Samsung ускоряет разработку TIZEN OS

Samsung объявил, что финальная сборка операционной системы TIZEN 4.0 с поддержкой Microsoft .NET будет официально представлена в сентябре 2017 года. По словам представителей южнокорейского техногиганта, тестовые сборки сделают доступными для разработчиков уже с марта 2017 года. Ежемесячно они будут совершенствоваться, вплоть до выхода финальной сборки в сентябре. Как известно, основным конкурентом TIZEN OS считается Android от американской компании Alphabet/Google, но разрыв между ними пока ещё огромный. Тем не менее количество устройств с предустановленной TIZEN OS увеличивается с каждым днём. По официальным данным, более 60 миллионов устройств Samsung уже работают под управлением TIZEN, но вендор планирует значительно увеличить количество таких гаджетов уже в 2017 году. Согласно последней информации, TIZEN 4.0 обеспечит поддержку 64-разрядных процессоров ARM и X86, 4K-видео, а также будет полностью совместима с Xamarin.Forms 2.5.0 или выше. Эта платформа допускает создание приложений при помощи .NET Framework, HTML5 и C. Эксперты прогнозируют, что новые возможности могут простимулировать разработчиков для Windows-устройств переключиться на создание приложений для мобильной версии TIZEN. Последнее особенно актуально в свете того, что смартфоны на Windows стремительно вымирают, так и не получив должной поддержки. А вот у TIZEN имеются все шансы вступить в борьбу с Android и iOS от Apple, поскольку детище Samsung/Intel/Linux Foundation является более современной и продвинутой платформой, которую можно устанавливать практически на любые смарт-устройства - от телевизоров до коммуникаторов и автомобилей с автопилотом.
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