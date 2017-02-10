Вышел Visual Studio Code 1.9

Краткое содержание январского релиза:
- Новая страница приветствия - для новых юзеров.
- Интерактивная площадка - пробуйте новые фичи VS Code не создавая проекта
- Синхронизированное превью Markdown - превью Markdown-разметки в split-окне
- Форматирование при вставке - форматирует код, когда вы его вставляете в проект
- Настройки специфичные для языка - теперь можно задавать настройки, которые будут использоваться только при использовании заданного языка.
- CodeLens сслыки - в VS Code теперь можно включить CodeLens ссылки. Они показывают, где используется конкретное поле или метод.
- Отладка одного файла - для дебага больше не нужен проект и launch.json файл.
- Расширенные конфигурации дебага node.js - возможность отлаживать Mocha тесты, gulp таски и даже генераторы Yeoman.
- Ускорен встроенный терминал
VS Code - опен-сорс редактор/IDE от Microsoft. Visual Studio Code - VS Code + проприетарные дополнения.
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