ГК ПРОТЭК внедрила решения на основе Linux

В 2016 году все рабочие места сотрудников обеспечены ПК с обновленной операционной системой собственной сборки Xubuntu 16.04, что позволило полностью отказаться от использования программных продуктов Microsoft Corporation и повысить эффективность использования рабочего времени путем исключения установки не типичных для бизнес-процесса программ. Корпоративные сервисы, такие как: сервер баз данных PostgreSQL, сервер терминальных подключений, система хранения данных, почтовые службы, прокси-сервер, веб-сервер, сервер виртуальных машин, видеонаблюдение, общий чат, система видеоконференций переведены на программное обеспечение на базе операционной системы Linux. Завершена унификация устройств печати всех торгово-складских комплексов, определен вендор и обновлено печатающее оборудование, введен жесткий учет расходных материалов. Введена в эксплуатацию система складирования металла на складах и учетом складских запасов мобильными терминалами сбора данных по штрих-кодам. Увеличена пропускная способность каналов связи и повышена отказоустойчивость за счет избыточности подключенных линий разных провайдеров. Выбранная стратегия по долгосрочному развитию информационной политики компании, направленная на активное внедрение решений на основе Linux дало свои результаты в виде повышения отказоустойчивости техники на 15 %, значительное снижение затрат на приобретение платных программных продуктов, максимальной защиты от вирусных атак, а также органично вписалась в государственную программу импортозамещения. Закончено построение межфилиальной корпоративной сети по защищенным каналам, объединяющей 9 городов России. Следующим этапом развития планируется создание внутрикорпоративной бесплатной телефонной сети между всеми офисами посредством SIP-телефонии.
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