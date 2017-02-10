ГК ПРОТЭК внедрила решения на основе Linux

Отличная новость (правда), видел тред на одной странице...

По теме: вот есть желание и люди сделали, понятно что все кто не смогли перейти просто лентяи или алчные люди. Хотят зарабатывать на бесплатном Linux.

Кто у них такой амбициозный и решительный?