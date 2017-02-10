Состоялся релиз браузера Opera, основанного на движке Blink. Среди его отличительных особенностей можно выделить высокую скорость загрузки страниц, уменьшенное потребление оперативной памяти, сервис для сжатия трафик Opera Turbo, бесплатный VPN, а также встроенный блокировщик рекламы. Новая версия стала ещё быстрее - на 60,3% по данным Speedometer, на 7,7% в тесте JetStream и 3,35% в бенчмарке Octane. Также Opera стала запускаться на 13% шустрее в сравнении с предыдущей версией. В версии для Windows используется PGO (Profile Guided Optimization), что также позволило существенно повысить производительность.



Среди других новшеств можно отметить

Выделение ссылок — теперь горизонтальным перетаскиванием можно просто выделить текст ссылки, а вертикальным — перетащить саму ссылку. Пример.



Мгновенная загрузка страниц — когда вы набираете URL в адресной строке, браузер угадывает нужный вам сайт и в фоне загружает его ещё до нажатия Enter.



Многочисленные исправления ошибок.

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