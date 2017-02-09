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Разработчик МойОфис получил лицензию ФСБ России

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Компания «Новые облачные технологии», разработчик программных продуктов МойОфис, получила лицензию ФСБ России. Наличие лицензии позволит внедрить в приложения МойОфис поддержку электронной подписи и шифрования почтовых сообщений, электронную подпись офисных документов.

Поддержка электронной подписи и шифрования почтовых сообщений появится в приложениях МойОфис в мартовском релизе. Приложения со встроенными средствами защиты пройдут сертификационные испытания на соответствие требованиям ФСБ России к продуктам, реализующим функции шифрования и электронной подписи по различным классам защищенности.

Компания — разработчик МойОфис получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств; по выполнению работ и оказанию услуг в области шифрования информации; по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

«Шифрование почтовых сообщений и поддержка электронной подписи офисных документов — это одна из наиболее острых потребностей наших заказчиков. Внедрение этих механизмов даст пользователям возможность верифицировать документы быстро, безопасно и без применения сторонних средств защиты, используя только средства, встроенные в продукты МойОфис», —отметил руководитель службы информационной безопасности «Новых облачных технологий» Александр Буравцов.

Ранее компания «Новые облачные технологии» объявляла о получении лицензии ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации, средства защиты от несанкционированного доступа МойОфис также прошли сертификацию ФСТЭК РФ.

>>> Подробности

anonymous

Проверено: jollheef ()

Лучше бы их поделме научилосьсоздавать нормально призентации. это уже не говоря о том что там табличный редактор мертвый. Хочется конечно же производителю пожелать удачи. но он сыр.

Promusik ★★ ()

Наличие лицензии позволит внедрить в приложения МойОфис поддержку электронной подписи и шифрования почтовых сообщений, электронную подпись офисных документов

А без лицензии нельзя? То есть если я куплю ЭЦП то я не смогу его использовать для подписания документов в либреофисе и писем в icedove (хотя я не знаю, честно говоря, есть ли там вообще такая возможность и знают ли про онтопик разработчки этих всяких рутокенов)?

alozovskoy ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Aceler

Нигде, вроде. Они презентации делают для крупных юриков, как правило из госсектора, там и пощупать дают. Еще вроде приложуха для андрюши есть, она бесплатна была, в ней ты можешь убедиться в «совместимости» с мелкософтовскими форматами.

Promusik ★★ ()
Ответ на: комментарий от Promusik

Вопрос не праздный, просто на сайте указано, что поддерживаются все платформы, а на приложениях логотипы Windows, iOS и Android. Если это проприетарное приложение для Linux, вопросов нет, если же Linux версия отсутствует, то эта новость не по тематике сайта, даже при наличии Android версии.

Aceler ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Promusik

О, нашёл. В документации.

Поддерживаемые операционные системы
 Microsoft* Windows* XP*, 32-разрядная
 Microsoft Windows 7*, 32-разрядная и 64-разрядная
 Microsoft Windows 8*, 64-разрядная
 Astra Linux Special Edition*, версия «Смоленск» (Текст, Таблица, Презентация)
 Альт Линукс, версии 6.0.1 и 7.0.4 (Текст, Таблица, Презентация)
Aceler ★★★★★ ()
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