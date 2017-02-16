Доступен корпоративный мессенджер «МойОфис Логос»

Компания «Новые облачные технологии»,представила корпоративный мессенджер «МойОфис Логос» собственной разработки.

Это информационно-коммуникационный сервис быстрого обмена сообщениями, для организации совместной работы с документами и файлами внутри предприятия, с его помощью можно общаться друг с другом, участвовать в групповых дискуссиях и звонить.

Месседжер интегрирован с офисными приложениями МойОфис, что позволяет редактировать и обсуждать документы в одном окне. Можно создавать групповые обсуждения используя иерархию с правами доступа из корпоративного каталога или общаться в личной переписке.

Поддерживается работа на популярных операционных системах (Windows 7, OS X, Linux Ubuntu, Android, iOS). Продукт поставляется в составе «МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако».

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