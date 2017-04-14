Новая версия Trusted eSign будет c поддержкой ГОСТ

В конце сентября компания «Цифровые технологии» завершит работы над новой версией Trusted eSign (КриптоАРМ Linux). В нем будет реализована поддержка ГОСТ алгоритмов для формирования и проверки электронной подписи, хэширования и шифрования.

Новая версия будет примечательна совместимостью с СКЗИ “КриптоПро CSP 4.0” и поддерживает все криптографические алгоритмы, реализованные в нем:

Алгоритм выработки значения хэш-функции реализован в соответствии с требованиями ГОСТ Р 34.11-94 / ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования”.

Алгоритмы формирования и проверки электронной подписи реализованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 34.10-2001 / ГОСТ Р 34.10-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи”.

Алгоритм зашифрования/расшифрования данных и вычисление имитовставки реализованы в соответствии с требованиями ГОСТ 28147-89 “Системы обработки информации. Защита криптографическая”.

Еще одним нововведением станет возможность применения ключей и сертификатов электронной подписи на отчуждаемых носителях (USB-токенах и смарт-картах). Это будут популярные модели Рутокен S, Рутокен Lite и JaCarta PKI от отечественных производителей.

Перечень поддерживаемых операционных систем также расширится. К списку из ОС Ubuntu и ОС Astra Linux добавятся российские ОС РОСА и ALT Linux, а также актуальные версии Debian и CentOS.

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