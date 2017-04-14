Представлен слой совместимости для запуска приложений Android на десктопных дистрибутивах Linux – Anbox

Anbox – это слой совместимости для запуска Android-программ в десктопных дистрибутивах Linux. Anbox похож на Wine (который запускает Win16/Win32/Win64 программы) и Darling (который запускает macOS программы, но находится на раннем этапе разработки). Anbox использует технологию контейнерезации (как и Darling). Anbox использует технологию LXC-контейнеров (Darling также использует похожую технологию). Установить Anbox можно набрав в консоли snap install --classic anbox-installer или скачав скрипт по ссылке: https://raw.githubusercontent.com/anbox/anbox-installer/master/installer.sh.

Основные возможности Anbox:

быстрая работа приложений;

поддержка 3D графики;

плотная интеграция с OS;

каждое Android-приложение работает в своем окне;

есть буфер обмена между Android-приложениями и десктопными;

лицензия: GPLv3.

Также есть и недостатки, так как Anbox еще alpha-версия:

Не может запускать Android приложения, у которых есть библиотеки с CPU-архитектурой, с которой не совместим хост (например не возможен запуск на x86_64 приложений с библиотеками ARM или ARM64).

Установка приложений только через adb (можно установить F-Droid или Yalp Store — открытая и не официальная программа для установки ПО из GooglePlay).

Официально поддерживается только Ubuntu 16.04.

Anbox (как и Darling) требует модуля ядра (в отличии от Wine), который собирается с помощью DKMS на машине пользователя.

Также стоит отметить, что если будет установлен софт для Android, который прописывал бы в автозагрузку на реальном Android устройстве, то такое приложение будет запущено автоматически на десктопном дистрибутиве Linux. Например, если установить Android-версию viber, то после перезагрузки компьютера можно обнаружить процесс с именем com.viber.voip и /system/bin/surfaceflinger.

Существуют такие эмуляторы Android, как Shashlik, LeapDroid, YouWave), Nox App Player, Windroy (сайт текущий момент не работает), Genymotion, MEmu, AndY, AMI DuOS, BlueStacks, AndroVM (в текущий момент происходит редирект на сайт genymotion.com), Android emulator from SDK), Droid4X (сайт в текущий момент не работет), Google App Runtime for Chrome или ARC, который базируется на Native Client (частично исходники можно посмотреть на сайте chromium.googlesource.com). Несмотря на такое изобилие, данные эмуляторы обладают рядом недостатков: или работают только под Windows/macOS, или проприетарны, или имеют низкую производительность, либо же разработка прекращена.